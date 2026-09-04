Nazilli'nin Kurtuluşunun 104. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Nazilli'nin Kurtuluşunun 104. Yılı Kutlandı

Nazilli\'nin Kurtuluşunun 104. Yılı Kutlandı
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Belediye Başkanı Tetik, Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde mesaj yayımlayarak, bağımsızlık mücadelesini andı ve gelecek nesillere daha güçlü bir Nazilli bırakma sorumluluğunu vurguladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını kutlayan Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Bizlere düşen en büyük sorumluluk, bizden sonraki nesillere daha güçlü bir ülke ve daha güzel bir Nazilli bırakmaktır" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Tetik mesajında "5 Eylül, Nazilli'miz için yalnızca bir kurtuluş günü değil, bağımsızlığa olan inancın, vatan sevgisinin ve milletimizin hiçbir şartta esareti kabul etmeyeceğinin tarihe yazıldığı onurlu bir gündür. 104 yıl önce bugün, Nazilli'miz işgalden kurtularak yeniden özgürlüğüne kavuşmuştur. Bu topraklarda verilen mücadele, yokluklar içerisinde dahi vatanından, bayrağından ve bağımsızlığından vazgeçmeyen aziz milletimizin kararlılığının en güçlü örneklerinden biridir. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, Nazilli'mizin kurtuluşu için mücadele eden efelerimizi, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bizlere düşen en büyük sorumluluk, büyük fedakarlıklarla kazanılan bu vatanı, Cumhuriyetimizi ve bağımsızlığımızı aynı kararlılıkla korumak, bizden sonraki nesillere daha güçlü bir ülke ve daha güzel bir Nazilli bırakmaktır. Geçmişimizden aldığımız güçle, birlik ve beraberlik içerisinde Nazilli'miz için çalışmaya, kentimizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, güzel Nazilli'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü yürekten kutluyor, bağımsızlığımız uğruna canlarını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli'nin Kurtuluşunun 104. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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