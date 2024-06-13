Nazilli Belediye Başkanı, Şehit Eşi Esma Bala'nın Talebini Halk Gününde Karşıladı

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Başlattığı halk gününde vatandaşların talep istek ve sorunlarını dinleyen Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 18 aydır çözülmeyen talebini ileten Şehit Eşi Esma Bala'yı sevindirip mutlu etti.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik seçimin ardından hemen başlattığı ilk Halk Günü'ne gelen Esma Bala'nın Şehit olan eşi Celalettin Bala'nın Yeni Mahalle'de bulunan bir parkta isminin verildiği tabelanın çalınması ve gelip iletmesine rağmen 18 aydır tekrardan yapılmamasının kendisini üzdüğünü belirtmesi üzerine Başkan Tetik'in halk gününde yanında bulunan birim müdürlerine hemen yapılması talimatı verdi.

Başkan Tetik'e talebini ilk halk gününde bizzat iletme fırsatı bulan 74 yaşındaki Şehit Eşi Esma Bala; "Ben şehit eşiyim Yeni Mahalle 171 Sokak'ta oturuyorum. Yeni Mahalle muhtarlık binasının yanındaki parka Şehit eşim Celalettin Bala'nın ismi verilmişti. Çaldılar dediler. 18 ay oldu belediyeye gelip gittim. İlettim talebim yerine getirilmedi çok huzursuzum, yapılmasını rica ediyorum" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Halk gününde Esma Bala'yı dikkatle hassasiyetle dileyen Başkan Tetik; "Yapalım, haklısın. Merak etme, sen üzülme. Bizim şehidimize görevimiz bu. Hemen takılacaktır. Arkadaşlar bu konu ciddi bir şey, hemen halledelim bunu. Şehitlerimizin için olan durumlarda hassasiyetle davranıyoruz" ifadeleriyle Esma Bala'ya gerekenin kısa sürede yapılacağını söyledi.

Başkan Tetik'in talimatıyla Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Şehit Celalettin Bala Parkı ismini taşıyan tabelanın parka tekrardan takılmasını sağladı.

Tabelanın takılmasının kendisine bildirilmesinin ardından parka giderek büyük sevinç ve mutluluk yaşayan Esma Bala; Ben bir Çarşamba günü halk gününe gittim. Beni çok güzel karşıladılar sağolsunlar. Başkan beye isteğimi derdi anlattım. Çok olumlu çok güzel karşıladı beni, Allah razı olsun ondan. Belediye personeli arkadaşlar beni evimden tekrar alıp takıldığını gösterdiler. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Bana dünyaları verdiler. Yeniden eşimi yaşatıldı, sağolun varolun." diyerek Başkan Tetik'e sevinç ve teşekkürlerini iletti. - AYDIN