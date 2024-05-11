Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Yerel

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Anneler Günü'nü kutladı

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Anneler Günü\'nü kutladı

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, annelerin sevgi, fedakarlık ve sonsuz sabırları ile yaşamın en değerli varlıkları olduğunu vurguladı. Topuz, tüm annelere sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diledi.

11.05.2024 09:01  Güncelleme: 09:02
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Milas Belediye Başkan Fevzi Topuz, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, annelerin sevgi, fedakarlık ve sonsuz sabırları ile yaşamın en değerli varlıkları olduğunu açıkladı.

Topuz mesajında, "Sizler çocuklarınızın ilk öğretmenleri, rehberleri ve en sadık destekçilerisiniz. Her zorluğa göğüs gerip, her sıkıntıda yanımızda olan, sevginizle bizi güçlendiren, yaşamımıza anlam katan değerli annelerimiz, sizlere minnettarız. Sizlere olan şükranımızı ve sevgimizi ifade etmek için bir gün elbette bizlere yetmez çünkü sizlerin sevgisi ve desteği olmadan hayatın tadı asla olmaz. Bu özel günde, tüm annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum. Sizlerin varlığıyla aydınlanan yuvalarımızın her zaman huzur dolu olması dileğiyle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin, anne adaylarımızın Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Anneler Günü, Fevzi Topuz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

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