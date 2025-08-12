Başkan Torun, Düğün ve Sünnet Merasimlerine Katıldı

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte ilçede hafta sonu gerçekleşen düğün ve sünnet merasimlerine katıldı.
İlçe halkıyla iç içe olmaya özen gösteren Belediye Başkanı Bekir Torun ve beraberindeki heyet, yeni yuva kuran çiftleri tebrik ederek mutluluk dileklerini iletti. Sünnet olan çocuklara da hediyeler takdim edilerek, sağlık ve hayırlı bir ömür temennisinde bulunuldu. Katıldıkları her merasimde vatandaşların mutluluğuna ortak olduklarını belirten Başkan Torun, "Yeni evlenen çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Sünnet olan evlatlarımıza ise sağlık, huzur ve başarı dolu bir ömür temenni ediyoruz" dedi. - BİLECİK
