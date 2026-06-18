Başkan Tugay Küçük Menderes turunda - Son Dakika
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Başkan Tugay Küçük Menderes turunda

Başkan Tugay Küçük Menderes turunda
18.06.2026 10:53  Güncelleme: 10:56
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Küçük Menderes Havzası saha ziyaretlerine İzmir'in en uzak ilçesi Kiraz'dan başladı. Eğitim, ulaşım ve kırsal kalkınma başta olmak üzere vatandaşların taleplerini dinleyerek yol haritasını belirledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Küçük Menderes Havzası'ndaki saha ziyaretlerine İzmir'in en uzak ilçesi Kiraz'dan başladı. Eğitimden ulaşıma, sosyal yaşamdan kırsal kalkınmaya kadar birçok başlıkta vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Tugay, yeni çalışmalarla ilgili yol haritasını bölge halkıyla birlikte belirledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kırsal ilçelerde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek ve vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni hizmetleri planlamak amacıyla Küçük Menderes Havzası'nda saha turuna çıktı. İlk ziyaretini İzmir'in en uzak ilçesi Kiraz'a gerçekleştiren Başkan Tugay'a Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun eşlik etti.

"Çocukların iyi şartlarda eğitim alması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"

Başkan Tugay'ın Kiraz'da ilk durağı Suludere Mahallesi oldu. Mahalle halkı Başkan Tugay'ı çiçeklerle ve Suludere Mahallesi'nin 35 numaralı Cemil Tugay yazılı kırmızı beyaz formasıyla karşıladı. Köy merkezinde mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Tugay talepleri dinledi. Suludereli çocukların rahat ve konforlu bir ortamda eğitim almaları için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade eden Başkan Tugay, yeni ek bina inşaatı devam eden 80. Yıl Suludere Ortaokulu'nu ziyaret etti. Yaz tatiline gün sayan miniklerin yüzünü, erken karne hediyelerini vererek güldüren Başkan Tugay, okulun eğitimcileriyle sohbet etti. Başkan Tugay, "Ben çocukların eğitimine destek olmak istiyorum. İhtiyacınız olan bir şey olursa, bizlere iletirseniz mutlaka yerine getiririm. Elimizden geldiğince bütün okullarımıza ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

"Seçim için değil dert dinlemek için geldiniz"

Ardından Karaburç Mahallesi'nde muhtarlar ve vatandaşlarla buluşan Başkan Tugay, ova yollarında sürdürülen yenileme çalışmaları ile ulaşım yatırımları hakkında bilgi verdi. Yeni sosyal alanlar, parkların yenilenmesi ve çevre düzenlemelerine ilişkin görüş alışverişinde bulunan Tugay'a vatandaşlar, "Seçimden seçime değil, dert dinlemek için geldiniz. Bunun için teşekkür ediyoruz" sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Kiraz programı kapsamında esnafı ve üreticileri de ziyaret eden Başkan Tugay, özellikle gençlerin yaşadığı sorunları ve beklentileri dinledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Tugay Küçük Menderes turunda - Son Dakika

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