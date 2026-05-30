Başkan Tugay\'dan yol ve asfalt sözü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Kiraz'da ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla bayramlaştı. Güne CHP Kiraz İlçe Başkanlığı'nda başlayan Başkan Cemil Tugay'ı, Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, CHP Kiraz İlçe Başkanı Mehmet Orhan ile vatandaşlar karşıladı. Başkan Cemil Tugay, örgütün ayrışmaması ve birlik beraberlik içinde ülkeye hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Tarladaki üretici kadınları ziyaret eden ve onlarla patates toplayan Başkan Cemil Tugay, köyleri de gezerek vatandaşlarla bayramlaştı, çocuklara harçlık verdi. İstek ve talepleri dinleyen Tugay, Haziran ayında hava şartları doğrultusunda asfaltlama seferberliğine başlayacaklarını söyledi.

"Endişeniz olmasın"

Başkan Tugay'ın Kiraz ziyareti kapsamında ilk durağı CHP Kiraz İlçe Başkanlığı oldu. Başkan Tugay, partlilerle bayramlaştı. Ardından bölge halkıyla bir araya geldi. Tugay, Kiraz'da yol yapım çalışmalarının hızlanacağını belirterek "İlçede yaptığımız çalışmalar artarak sürecek. Kiraz'ın 1/1000'lik ve 1/5000'lik imar planları yapıldı, askıya çıktı. Çok önemli bir konu. Geçen dönem, bu yıl atak yapacak şekilde hazırlık yaptık. Belediyenin yapılanmasına zaman ayırdık, altyapısını sağlamlaştırdık, mesela asfalt kapasitemizi ikiye katladık. Problemlerle boğuştuğumuz ama kendimizi de düzelttiğimiz dönemi geçirdik. Önümüzdeki 3-5 ay içinde herkesi rahatlatacak yol yapım çalışmasını yapacağız. Yağmurlar geçsin diye arkadaşlarım bekliyordu. Haziran'da başlayacağız, ilçenin dört bir yanında bu çalışma olacak. Bu konuda endişeniz olmasın" dedi.

Tugay kadınlarla patates topladı

Başkan Tugay, ilçe ziyaretinin ardından tarlada patates toplayan kadınlarla bir araya geldi. Kadınlardan sepeti alan ve tarladan patates toplayan Tugay, isteklerini de sordu. Kadınlar ilçede başka iş kollarının da olmasını, patatesin katma değerini yükseltecek yatırımların yapılmasını istediklerini belirtti. Köy sakinleri Başkan Tugay'dan yolların yapılmasını da talep etti. Başkan Tugay, "Hiç merak etmeyin, çalışıyoruz. Kiraz'ımıza iyi bakacağız" dedi.

Çocuklara harçlık dağıttı

Yeniköy ve Haliller mahallelerini ziyaret eden Başkan Tugay, vatandaşların isteklerini, ihtiyaçlarını sordu. Vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Tugay, çocuklara harçlık dağıttı. Tugay, Haliller mahallesinde cemaatle cuma namazını kıldı. Ardından Haliller'de bulunan ve kullanılamaz halde olan halı saha ile harabe halde bulunan Kara Halil Bey Türbesi'nde incelemelerde bulundu. Tugay, mart ayında bir vatandaşın kendisine hediye ettiği marteniçka bilekliğini de türbenin yanında bulunan ağaca bağladı. Tugay, kurmaylarına vatandaşların isteklerinin incelenmesi ve çalışma başlatılması için talimat verdi.

Vatandaşla bayramlaştı

Tugay, köy ziyaretlerine Mersinlidere ve Kaleköy'de devam etti. Köyde hayvancılık ve üretim yapan vatandaşlarla buluşan Tugay, istekleri dinledi. Asfaltlama çalışmalarına başlayacaklarını, kuraklık ve susuzluğa karşı da çalıştıklarını kaydeden Başkan Tugay, Kiraz programı kapsamında son olarak Kiraz Belediyesi'ne ait Teneffüs Kafe'de vatandaşlarla bayramlaştı. Tugay, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen Kirazlıları da kırmadı. - İZMİR