Başkan Tugay, Ödemiş’te Koordinasyon Toplantısı Düzenledi

Yerel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçelerdeki koordinasyon toplantılarına Ödemiş ile devam etti. İlçenin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla sahaya çıkan Tugay, kente adil ve eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını belirterek, "Hiçbir vatandaşımızı yalnız başına bırakmayacağız. Gücümüz nispetinde her birine ulaşacağız. Atatürk Cumhuriyeti kimsesizlerin kimsesi olsun diye kurdu. Bizim de birinci görevimiz kimsesizlerin kimsesi olmaktır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, ilçelerin istek, ihtiyaç ve projelerini yerinde incelemek amacıyla düzenlediği koordinasyon toplantıları Ödemiş ile devam etti. İlçede iki gün boyunca çeşitli temaslarda bulunan Başkan Tugay, ilk olarak genç girişimci elektrik mühendisi Ozan Yüksel'in fabrikasını ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ödemiş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Başkan Tugay'a Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan eşlik etti.

"Girişimcilerimizi destekleyeceğiz"

Programına 100 kişinin istihdam edildiği fabrikada başlayan ve personelle bir süre sohbet eden Başkan Tugay, tarımda yapay zeka kullanımı, kart yazılımı, vida üretimi gibi temel ihtiyaçları kendi işgücü ile karşılayan girişimci Ozan Yüksel'i tebrik etti. Yüksel, ilçede tarım ve hayvancılığın gelişimine daha fazla katkı sunmak istediklerini belirtirken Tugay da İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gereken desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi. Fabrikada katma değeri yüksek çok güzel işler yapıldığını görmekten mutluluk duyduğunu kaydeden Tugay, "Üretim yapan yurttaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yürekten başarı diliyorum. Vatanını, milletini seven yöneticiler olarak bu arkadaşlarımızın yanında olacağız. Beraberce güzele, iyiye ulaşacağız" dedi.

"Bu çatı altında siyaset yapmaya karar vermiş herkes kahramandır"

Fabrika ziyaretinin ardından CHP İlçe Başkanlığı'na geçerek ilçe başkanı Bülent Eker ve örgüt mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Tugay, 100 yılı aşkın köklü bir partiye sahip olduklarını belirtti. Uyum içinde çalışacaklarını, iktidar olarak ülkedeki refah seviyesini beraber yükselteceklerini söyleyenn Tugay, "Bu çatı altında siyaset yapmaya karar vermiş herkes bence kahramandır. Onun gereğini yerine getirmeniz gerekiyor. Biraz önce sanayi sitesinde bir tesisi gezdim. Gencecik bir mühendis arkadaşımızın yönettiği inanılmaz başarılı ürünler üreten ve satan bir tesis yapmışlar. Orada çalışan gencecik arkadaşlarımız hayat mücadelesi veriyor. Şunu bilmeliler ki onların o mücadelesinde yanlarında durmaya hazır bir parti ve siyasetçiler var" diye konuştu.

"Bizim birinci görevimiz kimsesizlerin kimsesi olmaktır"

Kente adil ve eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını söyleyen Tugay, "Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Kınık, Bergama, Karaburun gibi ilçelerimizin bize uzak diye ihmal edilmesine gönlüm razı değil. Elimden geldiğince gitmeye, sorunları yerinde görmeye gayret ediyorum. Hiçbir vatandaşımızı yalnız başına bırakmayacağız. Gücümüz nispetinde her birine ulaşacağız. Atatürk Cumhuriyeti kimsesizlerin kimsesi olsun diye kurdu. Bizim de birinci görevimiz kimsesizlerin kimsesi olmaktır" dedi.

Başkan Tugay'a teşekkür

Başkan Tugay daha sonra Ödemiş Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen koordinasyon toplantısına geçti. Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ve belediye bürokratlarının yer aldığı buluşmada ilçenin sorunları ve izlenecek yol haritası konuşuldu. Ödemiş'in tarım ve hayvancılığın merkezi olduğunu kaydeden Tugay, üreticinin her zaman yanında yer alacaklarını söyledi. Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ise, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ödemiş Belediyesi'nin yol arkadaşlığının ilçenin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını, yaşam kalitesini artıracağını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç duydukları alanlardaki çalışmaların yapılacağını aktaran Turan, Başkan Tugay'a destekleri için teşekkür etti.

Ödemiş sokaklarında yürüyen, vatandaş ve esnafla sohbet eden Başkan Tugay yoğun ilgiyle karşılandı. Başkan Tugay Ödemiş programı kapsamında Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan'ı makamında ziyaret etti, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ödemiş Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde çalışanlarla bir araya geldi.