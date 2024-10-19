Başkan Türkel: "Türkiye'de örnek bir kent ortaklığı kuracağız" - Son Dakika
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Yerel

Başkan Türkel: "Türkiye'de örnek bir kent ortaklığı kuracağız"

Atakum Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, kent konseylerinin demokratik yönetim anlayışının önemli bir örneği olduğunu belirterek Türkiye'de örnek bir kent ortaklığı kuracaklarını duyurdu. Yeni başkan Dr. Tuncay Seven ise güçlü ve huzurlu bir Atakum inşa etmek için birlikte hareket edeceklerini ifade etti.

19.10.2024 23:42
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Başkan Türkel: " Türkiye'de örnek bir kent ortaklığı kuracağız"

SAMSUN - Ata Sahne'de gerçekleştirilen Atakum Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Dr. Tuncay Seven seçildi. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, genel kurulda yaptığı konuşmada "Türkiye'de örnek bir kent ortaklığı kuracağız." dedi.

Atakum Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu, Ata Sahne'de gerçekleştirildi. Tek listenin yer aldığı genel kurulda, başkanlığa Dr. Tuncay Seven seçildi.

"Cumhuriyetimizin kurucu değerleri ışığımızdır"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, genel kurulda yaptığı konuşmada yeni yönetime başarı temennisinde bulunarak Atakum'un geleceği için ortak akılla hareket edeceklerini belirtti. Kent konseylerinin demokratik yönetim anlayışının canlı bir örneği olduğuna dikkat çeken Başkan Türkel "Atakum Kent Konseyimiz, diğer sivil toplum kuruluşlarımız ve özellikle Atakum'un kadınları, gençleri, kıdemli vatandaşları, gönüllü paydaşlarımızla birlikte geleceğin güvenli, mutlu, çağdaş, keyif alınan, gülümseten, sevginin kenti Atakum'u hep birlikte oluşturacağız. Atakum'da sürdürülebilir kentsel politikalar oluşturarak ve katılımcı anlayışla, kent konseyimizle iş birliği içerisinde Türkiye'de örnek bir kent ortaklığı kuracağız. Değerli dostlarımız, yaşamımızın en değerli varlıkları çocuklarımızdır. Gerek kent yönetim anlayışımızda, gerekse toplumsal bakış açımızda kentimize çocuk odaklı bakıyoruz. Onların yaşamını iyileştirmek, Atakum'un geleceğini onlar için inşa etmek hepimizin boynumuzun borcu ve asli görevidir. Çocuklarımız için yaşıyoruz ve onların geleceğini önemsiyoruz. Atakum'un, Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini de çocuklarımıza bakarak görüyoruz. Kent Konseyimizle, aynı ruh ve anlayışa sahip olacağımıza inanıyorum. Kent Konseyimizin hazırlayacağı ve önereceği tüm projeler, bizim yol haritamızda rehber olacaktır. Geleceğin, mutluluğun, sevginin kenti Atakum'u hep birlikte inşa edeceğiz. Bunun heyecanı ve öz güveni içerisindeyim. Atakum Belediye Başkanı ve Serhat Kardeşiniz olarak mesai arkadaşlarımla birlikte sizlere yardımcı olup, Atakum için yapacağınız çalışmalarda yanınızda olacağıma söz veriyorum. Daimi rehberimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Vatan sevgisi, ona hizmetle ölçülür.' Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 101. yıl dönümü arifesinde Cumhuriyet'imizin kurucu değerleri, ışığımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle Atakum Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu sonuçlarının kentimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Güçlü, huzurlu ve mutlu bir Atakum inşa edeceğiz"

Atakum Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Dr. Tuncay Seven konuşmasında "Bugün, burada Atakum Kent Konseyi'nin yeni dönemini kutlamak ve hep birlikte daha güçlü bir geleceği inşa etmek için toplandık. Bu seçimler, kentimizin geleceğine dair ortak irademizin göstergesidir. Bugün sadece bir konsey seçmedik. Birlikte karar alma, ortak akıl yürütme ve şeffaf yönetim anlayışıyla Atakum'un yarınlarını şekillendirecek bir irade belirledik. Bu süreçte en büyük destekçimiz, vizyoner Belediye Başkanımız olmuştur. Kendisi Atakum'un aydın yarınları için, gece gündüz çalışıyor. Her anını, bu güzel şehre adamış bir liderdir. Sayın Başkanımız Serhat Türkel, halkıyla iç içe yönetim anlayışı ve insan odaklı çalışmalarıyla Atakum'u daha da yaşanılır bir yer haline getirmeyi hedeflemektedir. Onun liderliğinde, bu şehri daha güzelleştirmek ve büyütmek için bizler de çok çalışmalıyız. Güçlü, daha mutlu ve huzurlu bir Atakum inşa edeceğiz. Bu zafer, halkın, adil ve şeffaf yönetimin zaferidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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