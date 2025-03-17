Başkan Uçar, Ramazan'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Başkan Uçar, Ramazan'da Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Uçar, Ramazan\'da Vatandaşlarla Buluştu

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Ramazan Ayı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek onların önerilerini dinledi ve belediye hizmetlerine yön vermenin önemini vurguladı.

17.03.2025 09:56  Güncelleme: 09:58
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Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, belediye hizmetlerine yön vermede ve planlamalarda vatandaşların önerilerinin kendileri için kıymetli olduğunu söyledi.

Başkan Uçar, Ramazan Ayı fırsat bilerek vatandaşlarla düzenli olarak buluşmalar yaptıklarını ifade ederek, "Terminal Mahallemiz'deki Mehmet Akif Camii cemaatimiz ile Teravih sonrası bir araya gelerek limonlu çay eşliğinde hasbihal ettik. Talep ve önerilerini dinleyerek istişarelerde bulunduğumuz kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve tespitleri çalışmalarımıza önemli şekilde etki yapmaktadır. Çünkü biz onlar için buradayız" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Uçar, Ramazan'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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