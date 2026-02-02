Başkan Umut Yılmaz'dan Berat Kandili mesajı - Son Dakika
02.02.2026 19:26  Güncelleme: 19:28
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, 11 ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nin tüm İslam alemine huzur, sağlık ve bereket getirmesini diledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, bu mübarek gecenin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Yılmaz, mesajında 11 ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nin; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğine dikkat çekti.

Berat Kandili'nin affın, arınmanın ve ilahi rahmete nail olmanın sembolü olduğuna vurgu yapan Başkan Umut Yılmaz, "Berat; günahlardan arınma, kalplerin temizlenmesi ve manevi olarak yeniden diriliş anlamı taşımaktadır. Bu mübarek gece, kırgınlıkların sona erdiği, gönüllerin buluştuğu, duaların kabul olduğu çok kıymetli bir zaman dilimidir" ifadelerini kullandı.

Toplumsal birlik ve dayanışmanın önemine de değinen Yılmaz, bu özel gecelerin yardımlaşma ve paylaşma kültürünü güçlendirdiğini belirterek, "Berat Kandili bizlere; ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi, mazlumun yanında olmayı, sevgi ve merhameti hayatımızın merkezine almayı hatırlatmaktadır. Bu gecede yapılacak duaların, ülkemizin ve milletimizin huzuruna, birlik ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Kandili'nin, gönüllerimizi Ramazan'ın bereketine hazırlamasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Tüm İslam aleminin kandilini tebrik eden Yılmaz, "Bu mübarek gün ve gecelerin; kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, sofralarımıza bolluk getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni en kalbi duygularımla kutluyor; bu mübarek gecenin sağlık, huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

