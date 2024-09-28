Başkan Ünlü Camiavlu Mahallesi\'nde İncelemelerde Bulundu

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Camiavlu Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Mahalle yaşayanlarının taleplerini de dinleyen Başkan Ünlü, çalışmaların mahalle yaşayanlarından gelecek talepler doğrultusunda hayata geçirileceğini söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Son ziyaretini Camiavlu Mahallesi'ne yapan Başkan Ünlü, burada yapılması gereken çalışmaları Fen ve İmar İşleri Müdürü yerinde inceledi. Altyapı, üstyapı ve benzeri konularda eksiklerin olduğu, mahallede yapılacak çalışmalarla ilgili vatandaşların da fikirlerini dinleyen Başkan Ünlü çalışmaların bölge yaşayanlarının talepleri doğrultusunda yapılacağını söyledi.

"Halkımızın talepleri ve mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda projeleri hayata geçirecek; Marmaris'in yaşam kalitesini arttıracağız" şeklinde konuşan Başkan Ünlü, ziyareti sırasında özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - MUĞLA