Marmaris Belediye Başkanı Şehitlerin Ailelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Şehitlerin Ailelerini Ziyaret Etti

Marmaris Belediye Başkanı Şehitlerin Ailelerini Ziyaret Etti

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 2021 yılında meydana gelen yangınlarda şehit olan Görkem Hasdemir ile Şahin Akdemir'in ailelerini ziyaret etti. Başkan Ünlü, ailelerle sohbet ederek desteklerini ifade etti ve şehitlerin hatıralarını yaşatma sözü verdi.

30.07.2024 14:37  Güncelleme: 14:40
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris'in ormanlarını alevlerden korurken can veren Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir'in ailelerini ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 2021 yılında meydana gelen yangınlarda şehit olan Görkem Hasdemir ile Şahin Akdemir'in Köyceğiz'de yaşayan ailelerini ziyaret etti. Başkan Ünlü'ye Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan da eşlik etti. Başkan Ünlü ve Başkan Erdoğan ilk olarak 29 Temmuz 2021'de başlayan büyük Marmaris yangınının ilk gününde söndürme ekiplerine su taşırken can veren Şahin Akdemir'in ailesi ile görüştü. Köyceğiz'in Sazak Mahallesi'nde ikamet eden baba Durali Akdemir ve anne Saniye Akdemir ile sohbet eden Başkan Ünlü, Şahin için dua okudu. Başkan Acar Ünlü ve Başkan Ali Erdoğan, daha sonra 21 Haziran 2021'de İçmeler'de çıkan yangında can veren orman işçisi Görkem Hasdemir'in babası Savaş Hasdemir'in Gelişim Mahallesi'ndeki evine gitti. Şehidin babası Savaş Hasdemir ve ailesiyle görüşen Başkan Ünlü, "Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Başkan Ünlü, "Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir'in değerli aile üyeleriyle sohbet ederek, hal hatırlarını sorduk. Ormanlarımızı kurtarmak isterken can veren Görkem ve Şahin kardeşlerimizin geride bıraktıklarına sahip çıkmak ve hatıralarını aşatmak bizim boynumuzun borcudur. Bundan sonra da ailelerimizle iletişim halinde olacak, ihtiyaç duydukları noktada ilk elini uzatan biz olacağız. Marmaris'imizin ormanları için can veren iki kardeşimize bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. Duygusal anlar yaşayan aile üyeleri ise ziyaret dolayısıyla teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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