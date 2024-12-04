Başkan Ural, Dünya Engelliler Günü\'nde Engelli Çocuklarla Buluştu

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Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliklerinde engelli çocuklarla buluşup hediyeler dağıtarak toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde engelli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Etkinlik kapsamında, çocuklar tarafından hazırlanan gösteriler izleyenlerden büyük beğeni topladı. Başkan Ural, gösterilerin ardından çocuklara hediyeler takdim ederek, onların sevinçlerine ortak oldu.

Başkan Ural, engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını belirterek, toplumsal duyarlılık ve empati çağrısında bulundu. Ural, "Bu tür anlamlı hizmetlerin içinde olmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan büyük bir kazançtır. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir ve onların mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Turhal Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın hayatında büyük fark oluşturan öğretmenlerimize minnettarız. Onlar, birer kahraman ve umut ışığıdır" dedi.

Program, engelli bireylerin eğitimine ve topluma kazandırılmasına yönelik farkındalığı artırma amacını taşıyan mesajlarla sona erdi. - TOKAT