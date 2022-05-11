Başkan Uygur, Vefatının Birinci Yılında Torbalı'da Türkülerle Anıldı - Son Dakika

Geçen yıl Nisan ayında vefat eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, düzenlenen törenle anıldı. Başkan Uygur'un en çok sevdiği türkülerin çalındığı gecede duygu dolu anlar yaşandı.

Geçen yıl Nisan ayında vefat eden Başkan İsmail Uygur, dün akşam düzenlenen törenle anıldı. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in ev sahipliğinde Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına, İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sin, Torbalı Belediyesi Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Merhum Başkan İsmail Uygur'un eşi Afet Uygur ve çocukları Ege-Efe Uygur'un da yer aldığı anma programında Tolga Çandar, Sümer Ezgü, Hüseyin Turan, Halil Çokyürekli, Ethem Kaya, Cengiz Özkan ve Cafer Nazlıbaş sahne aldı. Başkan Uygur'un en çok sevdiği türkülerin çalındığı gecede duygu dolu anlar yaşandı.

Öte yandan, anma gecesinde Başkan Uygur'un fotoğraflarının yer aldığı resim sergisi de sergilendi.

TEKİN: "RAHAT UYU BAŞKANIM BAŞINI YERE EĞDİRMEYECEĞİM"

Anma gecesinde söz alan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, yaptığı duygusal konuşmada, şunları söyledi:

"Hepiniz rahmetli başkanımız İsmail Uygur'un anma programına hoş geldiniz. Çok duygusal bir akşam. Biz rahmetli başkanımızın yolunda yürümeye çalışıyoruz. Torbalı'yı Torbalı yapan rahmetli başkanımızın hizmetlerine şahit oldum. Kendisi ilçemizin her köşesinde büyük hizmetlere imza atmıştır. Aramızdan amansız ve zamansız ayrılan efsane başkanımız keşke yanımızda olsaydı da beraber çalışsaydık. Yokluğunun acısını her zaman yaşadığımız efsane başkanımızın Torbalısına, belediyesine, düşüncelerine ve hizmetlerine sahip çıkacağız. Onu unutmayacağız unutturmayacağız. Kendisi çok iyi bir başkan, çok iyi bir aile babası ve çok iyi bir yol arkadaşıydı. Kendisini vefatının birinci yılında bir kez daha sevgi, saygı, rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Bizler ondan razıydık. Allah da ondan razı olsun."

Başkan Tekin, sözlerini şöyle noktaladı:

"İsmail Uygur gibi bir insan yoktu. Şimdi ne desek boş ama onu bir sözü vardı. Bize oy veren bütün vatandaşlarımızın başını yere eğdirmeyeceğim diyordu. Aynı sözü ben de sana veriyorum İsmail Başkanım. Rahat içinde uyu Başkanım. Ben başınızı öne eğdirmeyeceğim. Ne senin başını ne de bizim başımızı öne eğdirmeyeceğim. Hepinize saygılar sunuyorum."

DERVİŞOĞLU: "ÇOK DEĞERLİ BİR DOSTUMDU"

Anma gecesinde söz alan İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ise şöyle konuştu:

"Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Nasıl Torbalı, belediye başkanını, evladını kaybettiyse ben de çok kıymetli dostumu, arkadaşımı kaybettim. Kendisiyle tanışıklığım 2004 yılına dayanıyor. Sevgili kardeşim İsmail Uygur, bir Türk'te olması gereken bütün duyarlılıkları bünyesinde barındırıyordu. Vatan sevgisi ile doluydu, bayrak aşkıyla doluydu, yaşadığı coğrafyaya sıkı sıkıya bağlıydı. Buranın sorunlarını ve çözümlerini biliyordu. Karşımda bir belediye başkanı değil Torbalı Bey'i duruyordu. Rahmetli İsmail Uygur kardeşim kurmaya muvaffak olduğumuz dostluğu yaşatmayı da becerebilen ve hayatımda önemli ve derin izler bırakabilen bir dostumdu. Keşke onu bu gece anmasaydık da Torbalı ile ilgili eğlence gecesi düzenleseydik onun yanında oturuyor olsaydık. Bir kere daha Torbalı'ya başın sağ olsun diyorum. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Emaneti olan ailesini ailemi sayacağımı buradan söylüyorum. Ruhu şad, mekanı cennet, kabri nur olsun niyazını tekrarlıyorum. Allah rahmet eylesin. Her şeye rağmen kalbimizde yaşayacak."