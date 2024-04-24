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Başkan Uzun: "Kale projesi misafirlerin uğrak yeri olacak"

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, yapımı devam eden Kale Projesi'ni yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şehrin geleneksel mimari dokusunu canlandırıp bölgedeki turizm potansiyelini artırmak amacıyla başlatılan Tarihi Kale Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda ihalesi yapılan ve yapımı devam eden projeyi inceleyen Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, son durum hakkında ekiplerden bilgi alarak kolaylıklar diledi.

Proje hakkında bir değerlendirme yapan Başkan Uzun, "Önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bu alanı hem tarihi hem kültürü ile şehrimize kazandırmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde Sivas- İstanbul arası hızlı tren seferleri başlayacak. Bulunduğumuz tarihi alanın da Sivas'ın turizmine katkı sağlayacağını biliyoruz. İçerisindeki butik oteller, yöresel restoranlar, tarihi ve kültürel anlamda ilimizin değerlerini ön plana taşıyacak olan mekansal alanları gün yüzüne çıkaracağız." dedi.

"Proje tamamlandığında ilimizi ziyaret edecek misafirlerin uğrayacağı yerlerin başında Tarihi Kale'nin olacağına inanıyoruz." diyen Başkan Uzun, "Gerekli değerlendirmeleri yaptık, çalışmalar devam ediyor. Projenin hızlandırılması gerekiyor ve bunun için çalışacağız. Alanın güvenliği de bizim için oldukça önemli, 24 saat güvenliği sağlanacak." ifadesini kullandı.