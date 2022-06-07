Başkan Vekili Aydın kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Başkan Vekili Aydın kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor

07.06.2022 00:57
Başkan Vekili Aydın kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, vatandaşlarla bir araya gelme ve sahada yürütülen çalışmaları yerinde incelemek için mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Vekili Aydın, Gövelek, Ortanca ve Arıtoprak mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve şikayetleri dinledi. Ardından mahallede planlanan yol yapım çalışmalarını inceleyen Aydın, yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların yürütüldüğü bölgede açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Aydın, merkez ve kırsal mahalle ayırımı olmaksızın çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydederek, "Sık sık mahalle ziyaretleri düzenleyerek hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Bugün Gövelek, Ortanca ve Arıtoprak mahallelerini ziyaret ettik. Hemşerilerimizle bir araya geldik. Her zaman ve her koşulda vatandaş odaklı hizmetlerimizi yürütmeye gayret ediyoruz. Hemşerilerimizden gelen öneri ve istekler bizim öncelikli çalışmalarımız arasında yer alıyor. Hedefimiz Merkez mahallelerimiz ile birlikte kırsal mahallelerimizde de eş zamanlı çalışmalar yürüterek ilçemizi daha yaşanabilir merkez haline getirmek" dedi.

Gövelek, Ortanca ve Arıtoprak mahalle muhtarları ise Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın'ın mahallelerini ziyaret etmelerinden dolayı memnuniyet duyduklarını ve mahalle halkı adına teşekkürlerini bildirdi.

Ziyarette Başkan Vekili Aydın'a İpekyolu İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Şamil Görücü, belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri, mahalle muhtarları da eşlik etti. - VAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Vekili Aydın kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

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