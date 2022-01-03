Başkan Vekili Aydın: "Muhtar ve hemşehrilerimizin görüşlerini önemsiyoruz" - Son Dakika
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Başkan Vekili Aydın: "Muhtar ve hemşehrilerimizin görüşlerini önemsiyoruz"

03.01.2022 14:29

Başkan Vekili Aydın: "Muhtar ve hemşehrilerimizin görüşlerini önemsiyoruz" Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçe sınırlarında başlattığı muhtarlarla buluşma programına devam ediyor.

Başkan Vekili Aydın: "Muhtar ve hemşehrilerimizin görüşlerini önemsiyoruz"

VAN - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçe sınırlarında başlattığı muhtarlarla buluşma programına devam ediyor.

Başkan Vekili Aydın, bu doğrultuda kırsal mahallelerden Ilıkaynak, Aşağı Gölalan, Yukarı Gölalan, Yukarı Güneyce mahallelerini ziyaret ederek mahalle muhtarlarıyla görüştü. Başkan Vekili Aydın, mahalle muhtarlarından talep, istek, şikayet ve önerileri dinleyerek ilgili birim müdürlerine talimat veriyor.

Vatandaşların istek ve beklentileri doğrultusunda hizmet üretmek için sık sık mahalle muhtarları başta olmak üzere halk ve esnafla bir araya gelen İhsan Emre Aydın'a belediyenin icracı müdürlükleri de eşlik ediyor.

Muhtarların taleplerini dinleyerek sohbet eden Aydın, İpekyolu'nun yönetiminde ilçe sakinlerinin söz sahibi olması noktasında bu tür ziyaretleri önemsediklerini ifade etti. Mahalle kültürüne önem verdiklerini söyleyen Aydın, İpekyolu'nun her mahallesini daha yaşanabilir hale getirmenin öncelikli hedefleri olduğunu dile getirdi.

İlçe sınırlarında bizzat mahallelerde incelemelerde bulunarak muhtarlarla bir araya gelen Aydın, halka hizmet noktasında muhtarların çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade ederek, bu buluşmaların ve karşılıklı fikir alışverişlerinin ilerleyen günlerde de devam edeceğini söyledi. Aydın, ziyaretlerde muhtarlar ile mahallelilerin talep ve ihtiyaçlarını belirlediklerini, istişarelerde bulunduklarını ifade ederek, "Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılayacak, ilçemizin her bir mahallesini daha yaşanabilir hale getireceğiz. Hedefimiz her mahallemize eşit hizmeti sunabilmek. Bu hizmetleri yerine getirirken mahalle özelinde muhtarlarımızın görüşlerini önemsiyoruz. Bu kapsamda sık sık istişarelerde bulunuyoruz. Hemşehrilerimizin istekleri bizim için çok önemli. Ziyaretlerimiz bundan sonra da devam edecek" dedi.

Başkan Vekili Aydın: Muhtar ve hemşehrilerimizin görüşlerini önemsiyoruz
Başkan Vekili Aydın: Muhtar ve hemşehrilerimizin görüşlerini önemsiyoruz
Başkan Vekili Aydın: Muhtar ve hemşehrilerimizin görüşlerini önemsiyoruz
Başkan Vekili Aydın: Muhtar ve hemşehrilerimizin görüşlerini önemsiyoruz
Başkan Vekili Aydın: Muhtar ve hemşehrilerimizin görüşlerini önemsiyoruz
Başkan Vekili Aydın: Muhtar ve hemşehrilerimizin görüşlerini önemsiyoruz
Başkan Vekili Aydın: Muhtar ve hemşehrilerimizin görüşlerini önemsiyoruz
Başkan Vekili Aydın: Muhtar ve hemşehrilerimizin görüşlerini önemsiyoruz
Başkan Vekili Aydın: Muhtar ve hemşehrilerimizin görüşlerini önemsiyoruz
Başkan Vekili Aydın: Muhtar ve hemşehrilerimizin görüşlerini önemsiyoruz

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Vekili Aydın: 'Muhtar ve hemşehrilerimizin görüşlerini önemsiyoruz' - Son Dakika


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