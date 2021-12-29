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Başkan Vekili Aydın sürekli eğitim merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Vekili Aydın sürekli eğitim merkezini ziyaret etti

29.12.2021 18:03
Başkan Vekili Aydın sürekli eğitim merkezini ziyaret etti

Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Sürekli Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Sürekli Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Vali Mithat Bey Mahallesi Sıhke Caddesi üzerinde bulunan İpekyolu Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Eğitim merkezindeki yönetici ve öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Vekili Aydın, merkezde yapılan çalışmalar ve verilen eğitim öğretim hakkında yetkililerden bilgi aldı. Toplamda 800 öğrencinin ücretsiz olarak eğitim aldığı merkezde incelemelerde bulunan Başkan Vekili Aydın, kültür, sosyal ve eğitime yönelik faaliyetlerin en az alt ve üstyapı faaliyetleri kadar önemli olduğunu vurgulayarak, "İpekyolu Belediyesi ücretsiz eğitim, materyal, etüt imkanı ile bir çok sosyal aktiviteyi içerisinde barındıran imkanlarla öğrencilerin hizmetine sunuyor. Öğretmenlerimiz çok yetkin, alanlarında çok iyi. Biraz öncede öğrencilerimizle konuştuğumda onların gözlerindeki ışıltıyı gördüm. Çok mutlu oldum. Öğrenci ve öğretmen iş birliğiyle güzel bir programlama olmuş. Bunun yanında da veli destekleri ile büyük oranda başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Bu imkanlar gerçekten bulunmaz fırsatlar. Ben buradan tüm hemşerilerimize sesleniyorum lütfen bu imkanlardan faydalanmak için müracaat edin" dedi.

Özellikle, 2021-2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan gençlerle ilgilenen Başkan Vekili Aydın, kendilerine bu zorlu sınav sürecinde her türlü desteğin verildiğini ve verilmeye devam edeceğini kaydetti. Sürekli Eğitim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler de kendilerine böyle bir fırsatı tanıdıkları için İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a teşekkürlerini bildirdiler. - VAN

Başkan Vekili Aydın sürekli eğitim merkezini ziyaret etti

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İhsan Emre, İpekyolu, Aydın, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Vekili Aydın sürekli eğitim merkezini ziyaret etti - Son Dakika


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