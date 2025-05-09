Başkan Yalçın Bahçelievler Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Başkan Yalçın Bahçelievler Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Yalçın Bahçelievler Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Projeler ve talepler hakkında bilgi veren Yalçın, programın devam edeceğini duyurdu.

09.05.2025 11:32  Güncelleme: 11:34
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın büyük ilgi gören 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı tüm hızıyla devam ediyor. Bir önceki durağı Dedeoğlu Parkı'nın ardından Başkan Yalçın, bu kez Bahçelievler Mahallesi'nde Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın öncülüğünde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak hayata geçirilen bu önemli program kapsamında gerçekleşen buluşma, yoğun bir katılımla Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda yapıldı. Başkan Yalçın, Bahçelievler Mahallesi'nde hayata geçirilen ve planlanan projeler hakkında detaylı bilgiler aktardı. Özellikle mahalle sakinlerinin merak ettiği konulara açıklık getiren Başkan Yalçın, yöneltilen tüm soruları içtenlikle yanıtladı. Toplantıda, Bahçelievler Mahallesi'ne yönelik projeleri anlatan Başkan Yalçın, park düzenlemelerinden altyapı çalışmalarına kadar birçok konuda vatandaşların taleplerini dinleyerek notlar aldı. Samimi bir sohbet ortamında geçen programda, mahalle sakinleri de Başkan Yalçın'a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Program sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Yalçın, vatandaşlarla kurdukları bu doğrudan iletişimin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Şehrimizin her köşesindeki vatandaşımızın sesine kulak vermeye ve onların talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı şekillendirmeye devam edeceğiz. Bahçelievler'deki bu güzel buluşma da gösterdi ki, hemşehrilerimizle omuz omuza Talas'ımızı daha da güzelleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programının önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde de devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yalçın Bahçelievler Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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