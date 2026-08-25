Başkan Yalçın’dan ’Malazgirt Zaferi’ mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinin dönüm noktası olan zaferin önemine dikkat çekti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan komutasındaki Selçuklu ordusunun Bizans ordusuna karşı kazandığı Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ağustos ayının Türk tarihindeki önemli zaferlerin yaşandığı bir dönem olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'nun kapılarını Türklere açan tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Başkan Yalçın mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ağustos, 'Zaferler Ayı' olarak bilinir. Bu ay içerisinde başta Malazgirt Zaferi olmak üzere, Otlukbeli Zaferi, Çaldıran Zaferi, Mercidabık Zaferi, Belgrad'ın Fethi, Mohaç Zaferi, Kıbrıs'ın Fethi ve nihayetinde 30 Ağustos Zaferi yer alır."

Türk Milleti'nin Anadolu'daki varlığının Malazgirt Zaferi ile başlayan tarihi sürecin ardından kazanılan nice zaferlerle güçlendiğini belirten Başkan Yalçın, bu büyük mücadelenin 30 Ağustos Zaferi ile taçlandığını ifade etti. Yalçın mesajının devamında; "Bu topraklardaki mücadelemiz, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fethi ile başladı, nice zaferler yaşandı ve nihayetinde 30 Ağustos Zaferi ile taçlandırıldı." dedi.

Başkan Yalçın, mesajının sonunda Malazgirt Zaferi'nin mimarı Sultan Alparslan ve kahraman askerlerini rahmet ve minnetle andı. Yalçın, "Bu vesile ile bize Anadolu'nun kapılarını açan şanlı komutan Alparslan ve askerlerini bir kez daha gururla, rahmetle ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.