Başkan Yalçın, Espor ve İnovasyon Merkezi\'nde Gençlere Hitap Etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Türkiye'nin tek sabit arenalı Espor ve İnovasyon Merkezi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Gençlere seslenen Başkan Yalçın, "Bilim ve teknolojide dünyada sizlerden daha zekileri yok. Size güveniyoruz" dedi.

Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Parkı karşısındaki merkeze bilim ve teknoloji haftası kapsamında AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ile birlikte ziyarette bulunan Başkan Yalçın, burada gençlerle gerçekleştirilecek projeler ve geleceğin teknolojileri hakkında konuştu. Başkan Yalçın, "Bu merkez Türk Milletinin dünyanın en zeki milleti olduğunun göstergesidir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" diyerek gençlere güvendiğini söyledi. Başkan Yalçın şöyle konuştu;

"Buluş veya teknolojik düşünceler noktasında sizden daha zeki çağdaşlarınız yok. Onlar çok çalışarak bizim önümüze geçiyorlar. Şimdi sizin gibi gençler sayesinde İHA'lar SİHA'lar ve füzeler yapıp Azerbaycan'daki savaşta onların başarılarına imza attık. Şu anda Türkiye'nin ihracatında ilk sırada İHA ve SİHA'lar bulunuyor. Ülkenin geleceğinin teknoloji ve bilimde olduğunu her zaman görüyoruz. Siz bizim geleceğimizsiniz. Çalışmaya devam edeceğiz. Allah çalışana verir. Sizleri tebrik ediyorum ve sizlere güveniyorum."

Kursiyerin başarısına tebrik

Başkan Yalçın ayrıca, TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışmasında Teknoloji ve Tasarım alanında 3. olan kursiyer Doğukan Demirel'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz da, "Aslında sadece Talas'a ve Kayseri'ye değil Türkiye'ye çok güzel bir uygulama merkezi kazandırılmış. Allah sizden razı olsun başkanım" diye konuştu.

Espor ve İnovasyon Merkezi'ndeki gençler de Başkan Yalçın'a yaptıkları ve geliştirdikleri projeler hakkında bilgiler verdi. - KAYSERİ