Başkan Yalçın'ın Ankara çıkarması

22.01.2026 11:13  Güncelleme: 11:15
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Başkent Ankara'da gerçekleştirdiği temaslarla Talas'ın kültür, gençlik ve medeniyet odaklı çalışmalarını üst düzey platformlara taşıdı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Başkent Ankara'da gerçekleştirdiği temaslarla Talas'ın kültür, gençlik ve medeniyet odaklı çalışmalarını üst düzey platformlara taşıdı. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, hayata geçirilen projeler ve yeni hedefler kapsamlı şekilde ele alındı.

Ankara programı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret eden Başkan Yalçın, Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen Talas Restorasyon ve Eğitim Merkezi (TAREM) ile Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi'nin kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasındaki önemini aktardı. Ziyarette ayrıca Talas'ta planlanan Osman Hamdi Dijital Müzesi projesi hakkında da bilgiler paylaşıldı. Başkan Yalçın, Bakan Ersoy'un desteklerinden ve yakın ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yalçın'ın sonraki durağı Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Başkan Yalçın burada düzenlenen AK Parti Grup Toplantısına katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme dair mesajlarını dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin geleceğine dair ortaya koyduğu güçlü vizyonun kendilerine yol gösterdiğini belirten Başkan Yalçın, toplantının ülke ve millet adına hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Ankara temasları çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy'u da ziyaret eden Başkan Yalçın, Talas'ta gençlere ve spora yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Milletvekili Dursun Ataş'a gerçekleştirilen ziyarete ayrıca AK Parti Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ömür Turgut ile Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Terzi de katıldı. Görüşmelerde, Talas'ın sosyal belediyecilik anlayışı ve gençlik projeleri ön plana çıktı.

Türk dünyasının kalbine ziyaret

Programın son bölümünde Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya gelen Başkan Yalçın, Talas Belediyesi'nin Türk dünyasına yönelik kültürel faaliyetlerini ve geçtiğimiz aylarda düzenlenen Türk Dünyası Yazar ve Şairleri Buluşmasını aktardı. Türk dünyasıyla gönül köprüleri kuran bu çalışmaların önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, gösterilen ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Mustafa Yalçın'ın Ankara temasları, Talas'ın üreten, koruyan ve geleceğe yön veren belediyecilik anlayışının başkentte güçlü bir şekilde temsil edildiğini bir kez daha ortaya koydu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, Gençlik, Ankara, Talas, Yerel, Son Dakika

