Başkan Yalçın\'dan miniklere yerel yönetim dersi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; kolej 3. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek yerel yönetimlerin işleyişini anlattı, miniklerle samimi ve öğretici bir sohbet gerçekleştirdi.

Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya Başkan Yalçın'ın yanı sıra okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan okul müdürü Ali Erdoğan, öğrencilerin yerel yönetimleri yerinde tanıması adına gerçekleştirilen ziyaretin önemine dikkat çekerek, "Başkanım, bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin belediye hizmetlerini yerinde görmesi ve sizden dinlemesi onlar için çok kıymetli bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı. Sohbet havasında geçen buluşmada çocuklara hitap eden Başkan Mustafa Yalçın; "Sevgili çocuklar, hepinizi gözlerinizden öpüyorum, belediyemize hoş geldiniz" diyerek sözlerine başladı. Yerel yönetimlerin günlük yaşamın her alanında yer aldığını örneklerle anlatan Başkan Yalçın, belediyenin görünmeyen ama hayatı kolaylaştıran hizmetlerine dikkat çekti. Sabah evlerde kullanılan sudan, atık suyun arıtılmasına; yolların yapımından ulaşım güvenliğine, itfaiye hizmetlerinden park ve yeşil alanlara kadar birçok hizmetin belediyeler tarafından sağlandığını ifade eden Başkan Yalçın, "İnsanlar doğarken de yaşarken de hayatın her anında belediye hizmetlerinden faydalanır" dedi. Programın devamında öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayan Başkan Yalçın, çocukların birbirinden ilginç ve dikkat çekici soruları karşısında zaman zaman şaşkınlığını gizleyemedi. Samimi diyalogların yaşandığı buluşma, renkli anlara sahne oldu. Başkan Yalçın ayrıca; çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan 'Elif ve Mehmet ile Finansal Okuryazarlık' kitabından da bahsederek, erken yaşta kazanılan finansal bilincin önemine dikkat çekti.

Programın sonunda öğrencilere 'Elif ve Mehmet ile Finansal Okuryazarlık' kitabı ile çam fidesi hediye edildi. Başkan Yalçın, fidanları 'Sevgiyle büyütün' notuyla çocuklara takdim ederek, doğaya ve üretime sahip çıkmanın önemini vurguladı. - KAYSERİ