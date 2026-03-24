Başkan Yalçın'dan miniklere yerel yönetim dersi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 12:25  Güncelleme: 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kolej 3. sınıf öğrencileriyle buluşarak yerel yönetimlerin işleyişini anlattı. Miniklerle öğretici bir sohbet gerçekleştiren Yalçın, finansal okuryazarlık kitabını da tanıttı ve onlara çam fidesi hediye etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; kolej 3. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek yerel yönetimlerin işleyişini anlattı, miniklerle samimi ve öğretici bir sohbet gerçekleştirdi.

Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya Başkan Yalçın'ın yanı sıra okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan okul müdürü Ali Erdoğan, öğrencilerin yerel yönetimleri yerinde tanıması adına gerçekleştirilen ziyaretin önemine dikkat çekerek, "Başkanım, bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin belediye hizmetlerini yerinde görmesi ve sizden dinlemesi onlar için çok kıymetli bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı. Sohbet havasında geçen buluşmada çocuklara hitap eden Başkan Mustafa Yalçın; "Sevgili çocuklar, hepinizi gözlerinizden öpüyorum, belediyemize hoş geldiniz" diyerek sözlerine başladı. Yerel yönetimlerin günlük yaşamın her alanında yer aldığını örneklerle anlatan Başkan Yalçın, belediyenin görünmeyen ama hayatı kolaylaştıran hizmetlerine dikkat çekti. Sabah evlerde kullanılan sudan, atık suyun arıtılmasına; yolların yapımından ulaşım güvenliğine, itfaiye hizmetlerinden park ve yeşil alanlara kadar birçok hizmetin belediyeler tarafından sağlandığını ifade eden Başkan Yalçın, "İnsanlar doğarken de yaşarken de hayatın her anında belediye hizmetlerinden faydalanır" dedi. Programın devamında öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayan Başkan Yalçın, çocukların birbirinden ilginç ve dikkat çekici soruları karşısında zaman zaman şaşkınlığını gizleyemedi. Samimi diyalogların yaşandığı buluşma, renkli anlara sahne oldu. Başkan Yalçın ayrıca; çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan 'Elif ve Mehmet ile Finansal Okuryazarlık' kitabından da bahsederek, erken yaşta kazanılan finansal bilincin önemine dikkat çekti.

Programın sonunda öğrencilere 'Elif ve Mehmet ile Finansal Okuryazarlık' kitabı ile çam fidesi hediye edildi. Başkan Yalçın, fidanları 'Sevgiyle büyütün' notuyla çocuklara takdim ederek, doğaya ve üretime sahip çıkmanın önemini vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 12:37:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.