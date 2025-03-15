Başkan Yalçın, Tıp Bayramı dolayısıyla iftar programı düzenledi

Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla iftar programı düzenledi.

Başkan Yalçın, Akdağmadeni Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezleri ve 112 istasyonlarını ziyaret ederek sağlık çalışanlarının ve hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Gün sonunda ise ilçede görev yapan hekimler için iftar programı düzenledi.

Kadıpınarı Tabiat Parkı'nda gerçekleşen programda doktorların Ramazan-ı Şerifini ve 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik eden Yalçın, görevlerini özveriyle sürdüren kıymetli doktorlarla bu anlamlı günde bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Başkan Yalçın yaptığı açıklamada: "Beyaz önlüğün onurunu her daim muhafaza eden, görevini gece gündüz demeden hakkıyla ifa eden, bir can kurtarabilmek için kendi canını hiçe sayan kıymetli meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum. Görevi başında hunharca katledilen, teröristler tarafından şehit edilen ve Pandemi döneminde olduğu gibi mesleği dolayısıyla hastalanıp vefat eden meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Akdağmadeni'mizde ve ülkemizin dört bir köşesinde fedakarca çalışan kıymetli sağlık çalışanlarımızın ve hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı bir kez daha canı gönülden tebrik ediyor, davetimize icabet eden hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - YOZGAT