Başkan Yalım'dan belediyede çalışan memurlara müjde
Uşak Belediyesinde sosyal denge tazminatı için imzalar atıldı
UŞAK - Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Tüm-Yerel Sen yetkilileri arasında belediyede çalışan memurlara her ay sosyal denge tazminatı ödenmesi için protokol imzalandı.
Başkanlık makamında yapılan imza törenine Başkan Yalım'ın yanı sıra yetkili sendika Tüm Yerel Sen Uşak İl Başkanı Kenan Kara, Tüm Yerel-Sen Uşak Belediye Temsilcisi Gökhan Teper, Başkan Yardımcıları Mehmet Akif Şanlı, Reyhan Aydın ve Serap Saruhan katıldı.
Törende konuşan Başkan Yalım; Uşak Belediyesi'nde görev yapan kadrolu işçi ve memurlar arasındaki gelir dengesizliğini gidermek adına sosyal denge primi ödemeye karar verdiklerini ifade etti. Başkan Yalım, "Çalışanlarımız arasındaki gelir dengesini sağlamak adına ek bir bütçe oluşturuldu, bundan böyle memur arkadaşlarımıza aylık 8500 TL brüt sosyal denge primi ödeme desteği sunacağız. Bütün Çalışma Arkadaşlarıma Hayırlı Olsun" dedi.
Başkan Yalım; "Çalışanını Düşünen Bir Belediyeyiz"
Çalışanlarını düşünen bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Yalım; ekonomik sıkıntıların giderilmesi ve bu yüksek enflasyon ortamında artan giderlerin verdiği zararın azalması adına bu imzayı attıklarını kaydetti. Memurlara hitaben konuşan Yalım; "Biz bu özverili işlemi gerçekleştiriyorken çok değerli memur arkadaşlarımızın da aynı özveriyle çalışacağına eminim. Uşak merkezde yaşayan yaklaşık 250 bin vatandaşımız adına ben de onlardan bunu talep ediyorum. İnşallah bundan sonra tüm personelimizle birlikte hareket ederek Uşak Belediyesi'ni sağlam ayaklar üzerine oturtacağız ve kentimiz ve vatandaşlarımız için en güzel hizmetleri üreteceğiz" dedi.
Aktif hizmetlerle dolu bir dönem başladı
Bundan böyle borcundan dolayı araçları satılan bir belediye değil, borcu olmayan bir belediye oluşturacaklarının altını çizen Başkan Yalım; "Yeni dönemde borcundan dolayı hizmet veremeyen, hareket edemeyen değil; tam tersi hem borcunu ödeyen hem de güçlü yatırımlar yapan bir belediye olacağız. Her şeyden önemlisi de, çalışanlarının hakkını veren bir belediye olarak personelimizle de el ele vererek kentimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben Uşak Belediye Başkanı olarak kendim ve tüm ekibim adına attığımız bu imzanın çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum ve hepsine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.
Uşak Belediyesi'nde çalışan tüm memur ve sözleşmeli personeli kapsayan protokol sayesinde; çalışanlar 1 yıl süreyle yüzde 120 üzerinden sosyal denge tazminatı alacak.
Son Dakika › Yerel › Başkan Yalım'dan belediyede çalışan memurlara müjde - Son Dakika
Gazze Şeridi'nde altı aydır süren İsrail saldırıları devam ediyor. Şu ana kadar 33.000'den fazla Filistinli öldürüldü. Filistinlilere ait tesis ve binaların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı. Bölge halkı, uluslararası toplumdan İsrail'e baskı yapmasını istiyor. Hamas liderleri, ateşkes ve rehine-esir takası için Mısır'a gidecek. İsrail, tüm kara birliklerini çekti ancak Nahal tugayı hala Gazze'de kalacak.
Şırnak'ta 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini bahane ederek izinsiz eylem yapan şahıslar, polis araçlarını taş yağmuruna tuttuktan sonra kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri ile polis arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı. Gösterici çocuklardan biri polis ekiplerinin dikkati sayesinde saklandığı aracın altında yakalanarak gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan yerel seçimlerin iptali ve tekrarlanması kararı üzerine, Siverek AK Parti ilçe teşkilatı basın açıklaması yaptı. Seçimlerin iptaline itiraz edileceği belirtildi.
31 Mart yerel seçimlerinde yeniden seçilen Şükrü Sargın, Zile Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı. Başkan Sargın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zile'de 2 dönem üst üste kazanarak tarih yazdığını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Belediye Başkanı seçilen Ahmet Cin, Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Başkan Cin, törende yaptığı konuşmada Pendik'in tamamına eşit ve adaletli hizmetler sunacaklarını belirtti.
Adana'da Kozan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Atlı, mazbatasını aldıktan sonra itiraz üzerine başkanlığı düşürülen Nihat Atlı'nın mezarını ziyaret etti ve gözyaşlarına boğuldu.
İzmir'de otizmli bireyler ve aileleri, belediye başkanlarının da katılımıyla otizmli kişilerin sorunlarına dikkat çekmek için 2. İzmir Otizm Yürüyüşü gerçekleştirdi. Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında otizmli bireyler ve aileleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi.
Söke Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk olağan toplantısını yaparak yeni dönemin organ seçimlerini gerçekleştirdi. Meclis başkan vekili, meclis katip üyeleri ve çalışma komisyonları ile encümen üyeleri gibi organlar seçildi.
Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Ertaş başkanlığında yapıldı. Toplantıda meclis ihtisas komisyonları ve üye birliklerin temsilcileri seçildi. Mevcut komisyonlara ilave olarak Kent Estetiği Komisyonu kurulmasına karar verildi.
Bursa'nın Osmangazi Hürriyet Mahallesi'nde muhtar seçilen Fatma Tunçezer'in azalarından birisinin lakabı olan 'Boza' ibaresi matbaa tarafından oy pusulasında isminin yanına yazıldı. Bu durumun fark edilmesiyle muhtarlık iptal edildi. Mahalle sakinleri, Tunçezer'e destek için imza toplamaya başladı.
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral ve belediye meclis üyeleriyle istişarede bulunarak başarılar diledi.
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci başkanlığında yeni dönemin ilk olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda encümen ile denetim komisyonu üye seçimi gerçekleştirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?