Başkan Yaman okulda açılan hayır panayırına katıldı - Son Dakika
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Başkan Yaman okulda açılan hayır panayırına katıldı

15.06.2022 10:39
Başkan Yaman okulda açılan hayır panayırına katıldı

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy Ortaokulu'nda yıl sonu etkinliklerinde kurulan hayır panayırına katıldı.

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy Ortaokulu'nda yıl sonu etkinliklerinde kurulan hayır panayırına katıldı.

Okul yararına yapılan hayır panayırında öğretmenler, veliler ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Yaman, panayırda ikram edilen yiyeceklerden tattı. Okul müdürleri ile okul bahçesindeki basketbol sahasını gezen Başkan Yaman, sahada ve okul bahçesinde yapılması gereken düzenlemeleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Bu arada Başkan Yaman'ın yanına gelerek isteklerini dile getiren minik öğrenciler katılımlarından dolayı Başkan Yaman'a teşekkürlerini ilettiler. - BİLECİK

Başkan Yaman okulda açılan hayır panayırına katıldı
Başkan Yaman okulda açılan hayır panayırına katıldı
Başkan Yaman okulda açılan hayır panayırına katıldı
Başkan Yaman okulda açılan hayır panayırına katıldı
Başkan Yaman okulda açılan hayır panayırına katıldı

YORUMLAR
500
475 kınalı keklik doğaya salındı 475 kınalı keklik doğaya salındı Çiftçiler reflektör ve rops demiri kullanma konusunda bilgilendi Çiftçiler reflektör ve rops demiri kullanma konusunda bilgilendi
Kaynak: İHA

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yaman okulda açılan hayır panayırına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Yaman okulda açılan hayır panayırına katıldı - Son Dakika
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