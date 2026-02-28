Başkan Yapar, mahalle muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika

Başkan Yapar, mahalle muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi

Başkan Yapar, mahalle muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi
28.02.2026 01:43  Güncelleme: 01:44
Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Ramazan ayında mahalle muhtarlarıyla iftar programında buluşarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Millet Lokantası Sanayi Şubesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, muhtarlara hitap eden Yapar, mahallelerdeki sorunların çözüme kavuşturulması adına işbirliği mesajı verdi.

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Millet Lokantası Sanayi Şubesi'nde düzenlenen iftar programında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Programda Başkan Yapar'ın yanı sıra Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş, AK Parti Antakya İlçe Başkanı Mustafa Boyacıoğlu, MHP Antakya İlçe Başkanı Kadir Ertuğrul, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Sönmez, AK Parti Antakya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdülhadi Doğan, 95 mahalle muhtarı, belediye meclis üyeleri ve parti teşkilatı yer aldı.

Ramazan'ın bereketini birlik ve beraberlik ruhuyla aynı sofrada paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Yapar, " Bu mübarek Ramazan ayında bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bugün buluştuğumuz Millet Lokantası Sanayi Şubemizi ilk defa sizlerle birlikte açıyoruz, memleketimize de hayırlı olmasını diliyorum. Mahallelerinizdeki sorunları, mahallelerinizdeki vatandaşlarımızın talep ve istekleri siz değerli muhtarlarımız vasıtasıyla bizlere ulaşıyor. Bu dönem itibariyle gösterdiğiniz sabır ve iradeden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca mahallelerinizde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza sizlere ulaştıracağımız kolileri teslim ederek sofrada hepimizin tuzu olmasını sağlamanızı rica ediyor, hepinize 'Hayırlı Ramazan'lar diliyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

İbrahim Naci Yapar, Yerel Haberler, Antakya, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yapar, mahalle muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Başkan Yapar, mahalle muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi - Son Dakika
