Başkan Yavaş'tan Tarihi Kentler Birliği ve UNESCO Buluşması değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Yavaş'tan Tarihi Kentler Birliği ve UNESCO Buluşması değerlendirmesi

Başkan Yavaş\'tan Tarihi Kentler Birliği ve UNESCO Buluşması değerlendirmesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği ve UNESCO Buluşması'nda kültürel miras konularında önemli bilgiler aldıklarını belirterek, katılımcı belediye başkanlarının kendi şehirlerinde bu bilgileri uygulamaya geçireceklerini ifade etti.

12.12.2024 15:36  Güncelleme: 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği ve UNESCO Buluşması'na ilişkin, "Tahmin ediyorum buraya gelen bütün belediye başkanlarımız burada aldıkları bilgilerle kendi kentlerinde, beldelerinde neler yapabilecekleri konusunda mutlaka hazırlık yapacaklardır" dedi.

"Tarihi Kentler Birliği ve UNESCO Buluşması", Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı iş birliğiyle düzenlenen programın ikinci gününde, "Somut Olmayan Kültürel Miras ve Yerel Yönetimler" ile "Doğal Miras ve Yerel Yönetimler" başlıklı oturumlar düzenlendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Yavaş, "Özellikle somut olmayan kültür mirası masaya yatırıldı. Ülkemizin bu konudaki zenginliği, neler yapılması gerektiği ve nasıl bir farkındalık oluşturulması gerektiği konusunda özellikle akademisyenlerden ve uygulayıcılardan çok güzel bilgiler aldık. Tahmin ediyorum buraya gelen bütün belediye başkanlarımız burada aldıkları bilgilerle kendi kentlerinde, beldelerinde neler yapabilecekleri konusunda mutlaka hazırlık yapacaklar. İnşallah bizler de kendilerine destek olacağız. Bugün hep beraber bir çalıştay yaptık. Özellikle Kültür Bakanlığının da buraya katılmış olması, somut olmayan kültür mirasına ilişkin yaptıkları tescilleri ve bunların sayısını nasıl arttırabileceğimiz konusunda ortak çalışma yaptık. Olması gereken oldu. İnşallah güzel sonuçlar alacağız" dedi.

"Tarihi Kentler Birliği olarak neler yapabileceğimizi masaya yatıracağız"

Yapılabilecek her şeyi masaya yatıracaklarını belirten Yavaş, "Tarihi Kentler Birliği olarak neler yapabileceğimizi masaya yatıracağız. Tek tek neler yapabileceğiz Tarihi Kentler Birliği olarak ama öncelikle bu çalışmanın nasıl yapılabileceği konusunda güzel açıklamalar yapıldı. Yani bunun Kültür Bakanlığı boyutu var, belediyeler boyutu var, sivil toplum boyutu var, uygulayıcılar boyutu var. Dolayısıyla artık herkesin kendi kafasına göre 'ben yaptım oldu' değil, belli bir düzen içerisinde ve statüye uygun bir şekilde olması gerektiği bugün gayet güzel açıklandı. ve bundan sonra yapılacak başvuruların da özellikle bu sistem içerisinde yapılması gerektiğini gayet güzel anlattı akademisyenler" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mansur Yavaş, Kültür Sanat, Sivil Toplum, Etkinlikler, Politika, Unesco, ankara, Kültür, Yerel, Miras, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yavaş'tan Tarihi Kentler Birliği ve UNESCO Buluşması değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:15 Suriye’de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı
14:28 Murat Kurum masasına getirilen Ergene’den gelen pis suyu fırlattı Murat Kurum masasına getirilen Ergene'den gelen pis suyu fırlattı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
13:46 Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı
22:22 Meclis’te Sağlık Bakanı Memişoğlu’na protesto Muhalefet sıralarından ’istifa’ sesleri yükseldi Meclis'te Sağlık Bakanı Memişoğlu'na protesto! Muhalefet sıralarından 'istifa' sesleri yükseldi
22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
22:11 Kadıköy’de Fenerbahçelileri kahreden istatistik Kadıköy'de Fenerbahçelileri kahreden istatistik
21:55 Mourinho’dan tepkiler sonrası çok konuşulacak Samet Akaydin kararı Mourinho'dan tepkiler sonrası çok konuşulacak Samet Akaydin kararı
21:36 Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı
21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
21:04 Dev firma Türkiye’den çekildi: Binlerce kişinin parası iade edilecek Dev firma Türkiye'den çekildi: Binlerce kişinin parası iade edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 16:34:25. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Yavaş'tan Tarihi Kentler Birliği ve UNESCO Buluşması değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.