Başkan Yazıcı, AÇEM'li babalar ile birlikte pasta yaparak Babalar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Başkan Yazıcı, AÇEM'li babalar ile birlikte pasta yaparak Babalar Günü'nü kutladı

19.06.2022 14:46
Başkan Yazıcı, AÇEM'li babalar ile birlikte pasta yaparak Babalar Günü'nü kutladı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AÇEM'li babalar ile birlikte Babalar Günü'ne özel pasta yaptı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AÇEM'li babalar ile birlikte Babalar Günü'ne özel pasta yaptı. Babaların yaptığı pastayı çocukların yediği etkinlik renkli anlara sahne oldu.

Tuzla'da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişime katkı sağlanması ve çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi alanlarında seçtikleri konular üzerine eğitimler alabildikleri Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde Babalar Günü heyecanı yaşandı. Çocuklarını ve eşlerini AÇEM'lere getiren babalar, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte pasta yaptılar. Başkan Yazıcı'ya, eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllerinden Dr. Fatma Yazıcı ve oğlu Yavuz da eşlik etti. Başkan Yazıcı ve programa katılan tüm babalar Tuzla Belediyesi Mutfak Atölyesi'nde çocukları ile birlikte pasta yaptılar. Program sonunda çocuklar babalarına, pasta yaptıkları için madalya takdim ettiler. Babalar Günü için özel olarak hazırlanan program renkli anlara sahne oldu.

"Bütün babaların gününü kutluyorum"

Program sonrasında konuşan Tuzla belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Babalar Günü programı çerçevesinde pastamızı yaptık. Şimdi de yiyoruz. Babalar olarak pastayı birlikte yapmak ve çocuklarımız ile birlikte yemek çok güzel. Toplumun çekirdek yapısı ailedir. Bugün Babalar Günü ve babaların bir çınar gibi ailenin temelini oluşturan zemine çok büyük bir katkısı vardır. Ben tüm babaların gününü kutluyorum. Özellikle babalarını kaybetmiş olan vatandaşlarımıza da sabır ve uzun ömürler diliyorum. Ahirete intikal etmiş tüm babalara da Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Tuzla Belediyesi, Babalar Günü, Çocuk, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yazıcı, AÇEM'li babalar ile birlikte pasta yaparak Babalar Günü'nü kutladı - Son Dakika

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