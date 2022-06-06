Başkan Yeşil, Adalet Bakan Yardımcısı Moğul'u ziyaret etti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, beraberindeki heyet ile birlikte Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul'u makamında ziyaret etti. Görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Genel Başkan Yeşil, Zonguldaklı olan Adalet Bakan Yardımcısı Moğul'a maden ocağını simgeleyen bir heykel takdim etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Maden, Yerel, Son Dakika

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