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Başkan Yetişkin bayramda çalışma arkadaşlarını unutmadı

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ramazan Bayramı'nda da çalışmalarını sürdüren belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin daha temiz ve yaşanabilir olması için faaliyetlerine Ramazan Bayramı'nda da aralıksız devam ediyor. Kocagür'deki Temizlik İşleri ve Tepecik'teki Fen İşleri Müdürlüğü şantiyelerinde çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelen Başkan Yetişkin, tüm personelle tek tek bayramlaştı.

Personelin yanında olduğunu dile getiren Başkan Anıl Yetişkin, "Sizlere minnettarız. Bu özel günde dahi kentimizin temizliği ve daha yaşanabilir olması için görevlerinizi ara vermeden sürdürüyorsunuz. Çocuğunuzdan, ailenizden zaman ayırıp bu kent için elinizden gelen tüm çalışmayı gerçekleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Oldukça sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen buluşmada ekipler de nazik ziyaret nedeniyle mutlu olduklarını ifade ederek Başkan Yetişkin'e teşekkür etti.

Seçim sürecinde "çok daha aktif kullanmak istiyoruz" dediği Pınarbaşı Mesire Alanı'nda çalışan belediye personelinin ve vatandaşların bayramlarını kutlayan Başkan Anıl Yetişkin, bayramda çalışmalarını sürdüren belediye personelinin tamamını tek tek ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Belediye Başkanı olarak ilk bayramını çalışma arkadaşları ve hemşehrileriyle geçiren Başkan Yetişkin'in bayram ziyaretleri, çekilen hatıra fotoğrafları sonrasında son buldu.