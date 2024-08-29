Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin: 30 Ağustos Zaferi Cumhuriyetimizin değerlerini her daim koruyacak ve yaşatacağız - Son Dakika
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Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin: 30 Ağustos Zaferi Cumhuriyetimizin değerlerini her daim koruyacak ve yaşatacağız

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin: 30 Ağustos Zaferi Cumhuriyetimizin değerlerini her daim koruyacak ve yaşatacağız

30 Ağustos Zaferi'nin bugün hür ve bağımsız yaşama imkanı sunduğunu vurgulayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin; "Cumhuriyetimizin değerlerini her daim koruyacak ve yaşatacağız" dedi.

29.08.2024 15:12  Güncelleme: 15:13
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30 Ağustos Zaferi'nin bugün hür ve bağımsız yaşama imkanı sunduğunu vurgulayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin; "Cumhuriyetimizin değerlerini her daim koruyacak ve yaşatacağız" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. 30 Ağustos'un özgürlük mücadelesinin en büyük sembollerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Yetişkin, mesajında "Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük sembollerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, kahraman ordumuzun ve milletimizin omuz omuza verdiği bu destansı zafer, bizlere bugün hür ve bağımsız bir şekilde yaşama imkanı sunmuştur. Bu toprakları vatan kılmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Onların bıraktığı mirasa sahip çıkarak, Cumhuriyetimizin değerlerini her daim koruyacak ve yaşatacağız. Bu anlamlı günde tüm hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin aydınlık geleceğine olan inancımızla, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Anıl Yetişkin, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin: 30 Ağustos Zaferi Cumhuriyetimizin değerlerini her daim koruyacak ve yaşatacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin: 30 Ağustos Zaferi Cumhuriyetimizin değerlerini her daim koruyacak ve yaşatacağız - Son Dakika
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