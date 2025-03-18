Başkan Yetişkin\'den 18 Mart mesajı: "Çanakkale Zaferi Türk Milletinin yeniden doğuşudur"

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çanakkale zaferinin Türk milletinin yeniden doğuşunu simgelediğini söyleyen Başkan Yetişkin, "Türk milletinin tarihindeki en büyük zaferlerden birinin, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılını büyük bir gurur ve minnetle anıyoruz" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Çanakkale'de, Türk milleti, tüm zorluklara rağmen vatanını savunmak uğruna canını feda eden kahraman evlatlarıyla destan yazmış, düşmanı geri püskürterek milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya haykırmıştır. O gün, Çanakkale'de kazanılan zafer, bir askeri başarıdan çok daha fazlasıdır. O zafer, bir milletin yeniden doğuşu, bir halkın birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin kanıtıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, Türk askerinin ve halkının gösterdiği büyük kahramanlık, dünya tarihine altın harflerle kazınmış, Çanakkale'deki bu direniş, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki kararlılığının simgesi olmuştur. Çanakkale, Türk milletinin gönlündeki vatan sevgisinin ve özgürlük arzularının sembolü olmuştur. Bugün, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; onların kahramanlıkları sayesinde özgür ve bağımsız bir ülkede yaşamanın değerini bir kez daha hatırlıyoruz. Çanakkale'de canlarını feda eden kahramanlarımız, bizlere emanet bıraktıkları bu topraklarda özgürce yaşamanın sorumluluğunu ve onurunu yüklemiştir. Bu anlamlı günde, şehitlerimizin gösterdiği direncin ve fedakarlığın, bizlere ne denli büyük bir sorumluluk yüklediğini bir kez daha hatırlıyoruz. Bizler, onların bıraktığı mirasa sahip çıkarak, onların izinden giderek bu toprakları sonsuza kadar korumaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor; milletimizin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN