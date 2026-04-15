Efeler Belediye Başkanı Yetişkin'den Nevzat Biçer Salonu'nun Devrine Karşı Basın Açıklamasına Destek Çağrısı
15.04.2026 16:00  Güncelleme: 16:54
Aydın Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredilmesine tepki göstererek yarın saat 18.00'de basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

(AYDIN) - Aydın Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredilmesine sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı yarın saat 18.00'de haksızlığa ve hukuksuzluğa, omuz omuza karşı koyacağımız basın açıklaması ve kamuoyu duyurusuna davet ediyorum" dedi.

Başkan Yetişkin, Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredilmesi ve tahliyesine ilişkin açıklamasında, sürece karşı sessiz kalmayacaklarını belirterek, 16 Nisan Perşembe günü (yarın) saat 18.00'de yapılacak basın açıklaması için vatandaşlara katılım çağrısında bulundu.

Yetişkin, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Değerli Efeler halkı, sevinçlerimizin ve kültürümüzün ev sahibi, şehrimizin ortak değeri Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'muzun devri ve tahliyesine sessiz kalmıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, 16 Nisan Perşembe günü (yarın) saat 18.00'de Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda haksızlığa ve hukuksuzluğa, omuz omuza karşı koyacağımız basın açıklaması ve kamuoyu duyurusuna davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Anıl Yetişkin, Konferans, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
