Aydın'ın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Aydın'ın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Aydın\'ın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümünü kutlayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin; "Efelerimiz, Aydın'da direnişin kıvılcımını ateşlemiş, düşmana geçit vermemiştir" dedi.

06.09.2024 11:18  Güncelleme: 11:19
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Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümünü kutlayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin; "Efelerimiz, Aydın'da direnişin kıvılcımını ateşlemiş, düşmana geçit vermemiştir" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Yetişkin mesajında, "Efeler diyarı Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. 7 Eylül 1922'de bu topraklarda kazanılan zafer, bağımsızlık ve özgürlük uğruna verilen mücadelenin ve fedakarlığın bir sonucudur. Aydın halkı, işgalin acımasızlığını gördüğü günlerden itibaren bağımsızlık ateşini yüreğinde taşımış ve bu ateşi mücadeleye dönüştürmüştür. Anadolu'nun dört bir yanında bağımsızlık savaşı sürerken, Aydın'da Albay Mehmet Şefik, Yörük Ali Efe, Yüzbaşı Ahmet, Kıllıoğlu Hüseyin Efe, Aksekili Deli Mehmet ve Asaf Gökbel gibi cesur yürekler, kendi topraklarını savunmak için el ele vermişlerdir. Onların cesareti, vatan sevgisi ve özgürlük tutkusu, Aydın'da direnişin kıvılcımını ateşlemiş, düşmana geçit vermemiştir. Efelerimiz, zorlu çete savaşları ile Yunan kuvvetlerini durdurmuş ve Aydın'ı işgalcilerin pençesinden kurtarmıştır. Büyük Taarruz'un başladığı 26 Ağustos 1922'den sadece günler sonra, 7 Eylül sabahı Aydın'a giren kahraman ordumuz, düşmanı geri çekilmeye zorlamış ve bu güzel şehri özgürlüğüne kavuşturmuştur. Bu büyük zaferin ardında, yalnızca askeri güç değil, aynı zamanda Aydın'ın yürekli insanlarının, Efelerimizin ve tüm kahramanlarımızın kararlılığı ve fedakarlığı vardır. Bugün, bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, bunu canlarını ortaya koyan şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların mirasını yaşatmak, Efeler diyarının evlatları olarak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Aydın'ımızı daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Aydın'ın kurtuluşunda emeği geçen tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor; Aydın halkının kurtuluş gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Anıl Yetişkin, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'ın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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