Efeler\'den 7 Eylül Zafer Gururu ve Fener Alayı Daveti

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kent halkının 7 Eylül zafer gururunu paylaştı.

Efeler diyarının bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığına dikkat çeken Başkan Yetişkin, tüm vatandaşları 7 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da İstasyon Meydanı'nda başlayacak Fener Alayı'na davet etti.

7 Eylül 1922'nin tarihi önemine vurgu yapan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"7 Eylül 1922; bağımsızlığından ve hürriyetinden asla ödün vermeyen Efeler diyarının, prangalarını kırarak tarihe altın harflerle zaferini yazdırdığı gündür. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele kahramanlarımızın ve Efelerimizin önderliğinde yürütülen bu onurlu direniş; bugün bizlere özgürce yaşadığımız adil, güçlü ve bağımsız bir kent miras bırakmıştır. Bizler, o gün gösterilen iradeyi ve milli ruhu bugün de aynı kararlılıkla koruyor, geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Aydın'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyorum"

Kurtuluş coşkusunu tüm kente yaymak istediklerini belirten Başkan Yetişkin, Efeler halkını birlik olmaya çağırdı. Etkinlik programını paylaşan Yetişkin, "Bu haklı gururu ve zafer coşkusunu kentimizin sokaklarına hep birlikte taşımak üzere; tüm vatandaşlarımızı ellerinde bayraklarla 7 Eylül Pazartesi günü saat 19.30'da İstasyon Meydanı'ndan başlayacak Fener Alayımıza davet ediyorum. Gelin, meşalelerimizin ışığında ve al bayrağımızın gölgesinde tek yürek olalım; kurtuluş coşkumuzu omuz omuza yaşayalım" dedi.

Mesajının son bölümünde Milli Mücadele kahramanlarını anan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. 7 Eylül Kurtuluş Günümüz kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.