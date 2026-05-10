Başkan Yetişkin\'in Anneler Günü mesajı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Yetişkin mesajında, "Dünyanın en saf, en karşılıksız duygusuyla bizleri hayata hazırlayan, sevgisiyle yolumuzu aydınlatan annelerimiz; toplumumuzun en güçlü temel taşıdır. Bir çocuğu büyütürken aslında bir geleceği inşa eden, şefkatiyle zorlukları kolaylaştıran tüm annelerimizin ve yüreğinde anne sıcaklığı taşıyan tüm kadınların Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Belediye olarak, annelerimizin sosyal yaşamda daha güçlü, daha mutlu ve huzurlu yer almaları için çalışmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki; bir annenin yüzündeki gülümseme, tüm ilçemizin huzuruna ve neşesine yansır. Bu anlamlı günü sadece kelimelerle değil, bir arada olmanın verdiği o güzel enerjiyle de taçlandırmak istiyoruz. Paylaştıkça çoğalan bir mutlulukla, bu pazar gününü Efeler'in sıcaklığına yakışır bir bayram havasına dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimi Anneler Günü heyecanını birlikte yaşamak üzere Pazar günü saat 11.00'de Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenleyeceğimiz geleneksel şenliğimize davet ediyorum. Başta şehitlerimizin emaneti olan kıymetli annelerimiz olmak üzere, aramızda olmayan tüm annelerimizi rahmetle anıyor; tüm annelerimize çocuklarıyla, sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN