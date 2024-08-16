Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yangın sonucu zarar gören esnafı ziyaret etti

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, hizmetlerinin yanı sıra hemşehrilerinin sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşıyor. Başkan Yetişkin, iş yerinde çıkan yangın sonucu maddi zarara uğrayan esnaf Osman Soyluer'i ziyaret etti.

Başkan Yetişkin, Soyluer'in iş yerinde gerçekleştirdiği inceleme sırasında, yangının sebep olduğu hasar hakkında bilgi aldı ve olayın ardından yaşanan durumla ilgili detaylı bir değerlendirme yaptı. Soyluer'e geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Yetişkin, ziyaret sırasında esnafın yaşadığı zorluğun farkında olduklarını ve her türlü destekle dayanışma içinde olacaklarını söyledi. Soyluer de ilgisi ve desteği nedeniyle Başkan Yetişkin'e teşekkür etti.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşlarının, ilçe sakinlerinin acılarını paylaşma ve onların yanında olma konusundaki tutumu, halk tarafından takdirle karşılandı. - AYDIN