Başkan Yetişkin: "Kimse kendini yalnız hissetmeyecek"

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde hayata geçirilen sosyal projelerle meyvelerini vermeye devam ediyor. Evde bakımdan giyim desteğine, gıda yardımından eşya teminine kadar geniş bir yelpazede sunulan hizmetler, ilçedeki dayanışma ruhunu güçlendiriyor.

5 Şubat'ta başlatılan Evde Bakım Hizmetleri, özellikle yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Berber, kuaför ve ev temizliği gibi temel ihtiyaçları kapsayan bu hizmetten kısa sürede 600 vatandaş yararlandı.

Mart 2025'te, Ramazan ayının bereketli ikliminde temelleri atılan Kardeş Eli Projesi sürerken, gıda kolilerinden beyaz eşyaya kadar geniş bir ürün yelpazesinde hizmet veren proje bugüne kadar talepleri karşılayarak Efeler halkının zor günlerinde yanında oldu.

Şubat ayında kapılarını açan Sosyal Destek Giyim Noktası ile 200'ü aşkın aile, ihtiyaç duydukları kıyafetlere ulaştı. Yardımseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan bu merkez, yardımlaşmayı bir 'mağaza' konforunda ve insan onuruna yaraşır şekilde sunuyor.

Belediyenin hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Yetişkin'e teşekkür etti. Evde bakım hizmeti alan bir mahalle sakini, "Eskiden bu işler için dışarı çıkmakta zorlanıyorduk, şimdi belediyemiz ayağımıza kadar geliyor. Anıl Başkanımızdan ve ekiplerinden Allah razı olsun" derken; Giyim Noktası'ndan faydalanan bir başka vatandaş ise, "Bize kendimizi çok değerli hissettiriyorlar, Efeler Belediyesi her an yanımızda" diyerek duygularını paylaştı. - AYDIN