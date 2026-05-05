Başkan Yetişkin vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Yetişkin vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Başkan Yetişkin vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
05.05.2026 09:14  Güncelleme: 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Üçüncü Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek, sanayi esnafı ve vatandaşlarla buluştu.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Üçüncü Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek, sanayi esnafı ve vatandaşlarla buluştu.

Sanayi esnafıyla tek tek selamlaşan, iş yerlerini dolaşarak hayırlı işler dileyen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, esnafın karşılaştığı sorunları ve talepleri dikkatle dinledi. Üçüncü Sanayi Sitesi'nin Efeler ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yetişkin, üretimin ve emeğin her zaman yanında olduklarını ifade etti. Esnafın daha sağlıklı ve düzenli bir ortamda hizmet verebilmesi için belediye olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini belirten Yetişkin, ilgili birimlerle koordineli şekilde çalışmaların sürdürüleceğini dile getirdi.

Başkan Yetişkin, "Efeler'i birlikte yönetiyoruz. Sahadan gelen her görüş bizim için kıymetli. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmek önceliğimizdir" dedi.

Sanayi esnafı ise Başkan Yetişkin'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, talep ve takdirlerini doğrudan aktarabilmenin kendileri için büyük bir avantaj olduğunu ifade etti. Başkanın samimi ve ilgili yaklaşımının kendilerini mutlu ettiğini belirten esnaf, yapılan ziyaretler ve hizmetler için teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yetişkin vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tilki girdiği kümeste 14 tavuğu telef etti O anlar kamerada Tilki girdiği kümeste 14 tavuğu telef etti! O anlar kamerada
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı
Nesrin Cavadzade sessiz sedasız evlendi Aradaki yaş farkı olay oldu Nesrin Cavadzade sessiz sedasız evlendi! Aradaki yaş farkı olay oldu
Mustafa Varank: Bana göre CHP’nin adayı Özgür Özel Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
Hangi aday kimi getirecek İşte Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları Hangi aday kimi getirecek? İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

09:14
8 ilde 1.6 milyar TL’lik dev operasyon Suç örgütüne büyük darbe indirildi
8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon! Suç örgütüne büyük darbe indirildi
09:06
Icardi’yi isteyen Amedspor’a büyük şok
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
08:58
Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
08:32
JP Morgan’daki “köle“ skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada
JP Morgan'daki "köle" skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada
07:40
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
07:09
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 09:38:08. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Yetişkin vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.