Başkan Yetişkin vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Üçüncü Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek, sanayi esnafı ve vatandaşlarla buluştu.

Sanayi esnafıyla tek tek selamlaşan, iş yerlerini dolaşarak hayırlı işler dileyen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, esnafın karşılaştığı sorunları ve talepleri dikkatle dinledi. Üçüncü Sanayi Sitesi'nin Efeler ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yetişkin, üretimin ve emeğin her zaman yanında olduklarını ifade etti. Esnafın daha sağlıklı ve düzenli bir ortamda hizmet verebilmesi için belediye olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini belirten Yetişkin, ilgili birimlerle koordineli şekilde çalışmaların sürdürüleceğini dile getirdi.

Başkan Yetişkin, "Efeler'i birlikte yönetiyoruz. Sahadan gelen her görüş bizim için kıymetli. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmek önceliğimizdir" dedi.

Sanayi esnafı ise Başkan Yetişkin'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, talep ve takdirlerini doğrudan aktarabilmenin kendileri için büyük bir avantaj olduğunu ifade etti. Başkanın samimi ve ilgili yaklaşımının kendilerini mutlu ettiğini belirten esnaf, yapılan ziyaretler ve hizmetler için teşekkür etti. - AYDIN