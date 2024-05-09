Toroslar Belediye Başkanı Şehit Astsubayın Annesini Ziyaret Etti

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Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut'un annesi Rabia Bulut'u evinde ziyaret etti.

Başkan Yıldız, her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü dolayısıyla yaptığı ziyarette, 2019 yılında şehit düşen Hüseyin Bulut'un annesi Rabia Bulut'a çiçek takdim ederek, elini öpüp Anneler Günü'nü kutladı.

Şehit annesi Rabia Bulut da ziyaretinden dolayı Başkan Yıldız'a teşekkür ederek, "Oğlum 5 yıl önce şehit oldu. Ziyaretleriniz beni mutlu ediyor. Sizlerin sayesinde ayaktayım. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

"Şehit aileleri ve gaziler için yeni bir hizmet binası tahsis ettik"

Anne Bulut ile sohbet eden Yıldız, şehit aileleri ve gaziler için yeni bir hizmet binası tahsis ettiklerini ifade etti. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi'ne, Sağlık Mahallesi'nde bulunan Adnan Kahveci Parkı içerisindeki binayı tahsis ettiklerini belirten Yıldız, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ile bu binayı sizler için düzenleyeceğiz. Ardından da Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi'ne tahsisini yapacağız. Derneği 15 ya da 20 Haziran'da bu binaya taşıyacağız. Bundan sonra da hep beraberiz" diye konuştu. - MERSİN