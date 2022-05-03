Başkan Yıldız vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Yıldız vatandaşlarla bayramlaştı

03.05.2022 00:58
Başkan Yıldız vatandaşlarla bayramlaştı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ilçeyi otobüsle sokak sokak turlayarak vatandaşlarla bayramlaştı, çocuklara bayram harçlığı dağıttı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ilçeyi otobüsle sokak sokak turlayarak vatandaşlarla bayramlaştı, çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Başkan Yıldız, "Bayramı coşku ve huzur içerisinde kutluyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmasın, daim eylesin" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Beyoğlu'nun mahalle ve sokaklarını gezerek vatandaşlarla ve çocuklarla bayramlaştı. Otobüs ile sokak sokak gezerek vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Yıldız çocuklara harçlık dağıttı. Şarkılarla, bayraklarla ve harçlıklarla bayramları kutlayan çocukların Başkan Yıldız'a ilgisi yoğun oldu.

Vatandaşlarla bayramlaşmayı gelenek haline getirdiklerini dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bayramlarımız birliktir, beraberliktir, kardeşliktir, coşkudur, heyecandır. Ramazanı şeriften sonra Beyoğlulu hemşerilerimizle sokak sokak bayramlaşıyoruz. Artık gelenek haline geldi. Milli ve dini bayramlarımızla bütün mahallelerimizi sokak sokak dolaşıyoruz. Çocuklarımızla, gençlerimizle, büyüklerimizle bayramlaşıyoruz. Bayram tabii çocuklarla daha güzel. Çocuklarla tabii okullarda buluşuyoruz. Sokaklarda kendileriyle görüşüyoruz. Hamd olsun, milletimiz heyecanlı. Bayramı coşku ve huzur içerisinde kutluyoruz. Allah birliğimiz, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmasın, daim eylesin. Sağlıkla ve huzurla nice bayramlar nasip etsin. Milletimizin, Beyoğlulu hemşerilerimizin Ramazan Bayramı kutlu ve mübarek olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Selimiye'de 'Ramazan Bayramı' namazı coşkusu Selimiye'de 'Ramazan Bayramı' namazı coşkusu Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram: O olmadan ilk bayram Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram: O olmadan ilk bayram Arife günü gelen zafer, çifte bayram sevinci yaşattı Arife günü gelen zafer, çifte bayram sevinci yaşattı

Haydar Ali Yıldız, Ramazan Bayramı, Beyoğlu, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yıldız vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 01:31:11. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Yıldız vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement