Başkan Yıldız vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ilçeyi otobüsle sokak sokak turlayarak vatandaşlarla bayramlaştı, çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Başkan Yıldız, "Bayramı coşku ve huzur içerisinde kutluyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmasın, daim eylesin" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Beyoğlu'nun mahalle ve sokaklarını gezerek vatandaşlarla ve çocuklarla bayramlaştı. Otobüs ile sokak sokak gezerek vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Yıldız çocuklara harçlık dağıttı. Şarkılarla, bayraklarla ve harçlıklarla bayramları kutlayan çocukların Başkan Yıldız'a ilgisi yoğun oldu.

Vatandaşlarla bayramlaşmayı gelenek haline getirdiklerini dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bayramlarımız birliktir, beraberliktir, kardeşliktir, coşkudur, heyecandır. Ramazanı şeriften sonra Beyoğlulu hemşerilerimizle sokak sokak bayramlaşıyoruz. Artık gelenek haline geldi. Milli ve dini bayramlarımızla bütün mahallelerimizi sokak sokak dolaşıyoruz. Çocuklarımızla, gençlerimizle, büyüklerimizle bayramlaşıyoruz. Bayram tabii çocuklarla daha güzel. Çocuklarla tabii okullarda buluşuyoruz. Sokaklarda kendileriyle görüşüyoruz. Hamd olsun, milletimiz heyecanlı. Bayramı coşku ve huzur içerisinde kutluyoruz. Allah birliğimiz, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmasın, daim eylesin. Sağlıkla ve huzurla nice bayramlar nasip etsin. Milletimizin, Beyoğlulu hemşerilerimizin Ramazan Bayramı kutlu ve mübarek olsun" diye konuştu. - İSTANBUL