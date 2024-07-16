Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 15 Temmuz programlarına katıldı

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı.

Gaziantep Valiliği tarafından organize edilen etkinlikler, Yeşilkent Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaretiyle başladı. Başkan Umut Yılmaz, şehitlerin mezarına karanfil bırakarak şehit yakınlarıyla ilgilendi ve acılarını paylaştı.

Şehitlik ziyaretinin ardından, hain darbe girişiminin milletçe önlenmesinin 8. yıl dönümü münasebetiyle 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Gezisi ve Kortej Yürüyüşü gerçekleştirildi. İstasyon Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte, vatandaşlarla birlikte ellerinde ay yıldızlı bayraklarla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüyen Başkan Yılmaz, programa katılan vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Anma programı, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Saat 00.13'te, 8 yıl önce olduğu gibi hain darbe girişimine karşı milletin bir araya gelmesinde etkili olan salaların okunması ile program sona erdi.

Şehitkamil Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kurduğu stantlarda, programa katılan vatandaşlara çorba, dondurma, çay ve su ikramında bulundu. - GAZİANTEP