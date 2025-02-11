Başkan Yılmaz, çocuklarla buluştu

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yetim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, minik öğrenciler ve anneleri ile bir araya geldi. Çocuklarla oyunlar oynayan Yılmaz, çeşitli hediyeler verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, geleneksel hale getirdiği çocuk buluşmalarını bu hafta da sürdürdü. Şehitkamil Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Başkan Yılmaz, çocuklarla sohbet etti, oyunlar oynadı.

"Çocuklarımız hayal kurabilsin istiyoruz"

"Bir çocuğun hayatına dokunmakla değişecek her şey" diyen Yılmaz, çocuklarla buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Şehitkamil'de çocukların geleceğe güvenle bakmalarını önemsediklerini anlatan Yılmaz, "Özellikle ekonomik olarak alt ve orta gelir grubu ailelerimiz ve çocuklarıyla sık sık bir araya geliyoruz. Sağladığımız ve devam edecek desteklerimize ilişkin doğrudan iletişim halindeyiz. Gücümüz yettiğince ailelerimizin ve çocuklarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. İstiyoruz ki özellikle çocuklarımız hayal kurabilsin ve hedeflerine ulaşabilsin. İnşallah bunun ilk adımını da yakın zamanda 960 yataklı ortaöğretim ve üniversite eğitim yurdunun temeli ile atacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP