Başkan Yılmaz'dan Gazetecilere Kutlama

10.01.2026 08:50  Güncelleme: 08:52
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi için fedakarca görev yapan basın emekçilerinin gününü kutladı.

Basının, demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, gazetecilerin büyük bir sorumluluk bilinciyle, zor şartlar altında görevlerini yerine getirdiğini vurguladı. Yılmaz, "Basın mensuplarımız toplumun gözü, kulağı ve sesi olarak önemli bir kamu görevini icra etmektedir. Halkın doğru bilgiye ulaşması adına gece gündüz demeden, çoğu zaman zor şartlar altında görev yapan gazetecilerimiz, demokrasimizin güçlenmesinde hayati bir role sahiptir. Basın demokrasinin temel taşlarından biri, halkın haber alma hakkının en güçlü teminatıdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, toplumsal bilinç ve ortak hafızanın oluşması noktasında gazetecilerimiz çok önemli bir görev üstlenmektedir. Büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle, çoğu zaman zor şartlar altında görev yapan basın emekçilerimiz; yaşanan olayları yerinde takip ederek, toplumun gözü, kulağı ve sesi olmaktadır" dedi.

"Yerel basın mensupları kent yaşamına katkı sunuyor"

Yerel basının, şehirlerin gelişiminde ve toplumsal sorunların görünür kılınmasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Yılmaz, özellikle yerel basın çalışanlarının kent yaşamına katkı sunduğunu belirtti. Yılmaz, "Şehrimizin sorunlarını, taleplerini ve güzelliklerini kamuoyuna taşıyan yerel basınımız, aynı zamanda vatandaşlarımız ile yöneticiler arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Basın özgürlüğü, demokrasinin temel taşlarından biridir"

Basın özgürlüğünün demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu kaydeden Yılmaz, doğru ve etik gazetecilik anlayışının önemine dikkat çekti. Şehitkamil Belediyesi olarak basınla her zaman açık, şeffaf ve yapıcı bir iletişim içinde olduklarını vurgulayan Yılmaz, kentte hayata geçirilen hizmet ve projelerin vatandaşlara doğru bir şekilde aktarılmasında basın mensuplarının katkısının büyük olduğunu ifade etti. Mesajının sonunda tüm basın emekçilerine teşekkür eden Yılmaz, "Başta Gaziantep'te görev yapan basın mensupları olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında özveriyle çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

