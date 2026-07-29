Başkan Yılmaz’dan Erikli Mahallesi’ne ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Erikli Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Yılmaz, belediye tarafından hayata geçirilen hizmetler ile planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Vatandaşlar, mahalleye kazandırılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmaya büyük önem verdiklerini belirten Başkan Yılmaz, Şehitkamil'in her mahallesine eşit hizmet ulaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Özellikle kırsal mahallelerin uzun yıllardır bekleyen ihtiyaçlarını tek tek tespit ederek çözüme kavuşturduklarını ifade eden Yılmaz, göreve geldikleri günden bu yana kırsal kalkınmayı öncelikli hedeflerinden biri haline getirdiklerini vurguladı.

"Kırsal kalkınmayı birlikte büyütüyoruz"

Kırsal mahallelerin üretimin, emeğin ve bereketin merkezi olduğunu dile getiren Yılmaz, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kırsal mahallelerimiz için önemli bir kalkınma hareketi başlattık. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir Şehitkamil, güçlü kırsal mahallelerle mümkündür. Yolundan altyapısına, sosyal projelerden tarımsal desteklere kadar her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

"Sorunları yerinde görüyor, çözümleri birlikte üretiyoruz"

Mahalle ziyaretlerinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade eden Yılmaz, vatandaşlarla yüz yüze yapılan görüşmelerin hizmetlerin şekillenmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Yılmaz, "Makamda oturarak değil, sokakta vatandaşımızın yanında olarak hizmet üretiyoruz. Sorunları yerinde görüyor, talepleri ilk ağızdan dinliyor ve çözümlerimizi birlikte oluşturuyoruz. Hemşerilerimizin memnuniyeti bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Her ziyaretimizde vatandaşlarımızın desteğini ve samimiyetini görmek bizlere daha büyük sorumluluk yüklüyor" diye konuştu.

Vatandaşlardan tam not

Erikli Mahallesi sakinleri ise belediyenin gerçekleştirdiği hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Umut Yılmaz'a teşekkür etti. Mahalleye yapılan çalışmaların yaşam kalitesini artırdığını ifade eden vatandaşlar, belediye ekiplerinin ihtiyaç ve taleplere hızlı şekilde karşılık verdiğini belirtti.