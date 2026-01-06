Oktay Yılmaz\'dan sert tepki: "Bu saldırı demokratik değerlere aykırıdır"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in Yıldırım'daki ziyareti sırasında uğradığı saldırı girişimine ilişkin açıklama yaparak olayı sert bir dille kınadı.

Başkan Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırının demokratik ortamda kabul edilemez olduğunu vurguladı. Açıklamasında, saldırıya eski CHP'li bir meclis üyesinin de karıştığına dikkat çeken Yılmaz, yaşananların demokrasi ve siyaset kültürüyle uzlaşmadığını ifade etti.

Oktay Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey'e yönelik, eski CHP'li bir meclis üyesinin de karıştığı saldırıyı kınıyorum. Demokratik ortamda, halkla buluşma amacı taşıyan bir program sırasında yaşanan bu olay kabul edilemez."

Yaşanan olayın kamuoyunu derinden üzdüğünü belirten Yılmaz, açıklamasının sonunda Başkan Bozbey ve beraberindeki heyete geçmiş olsun dileklerini iletti. - BURSA