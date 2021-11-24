Üye Girişi
Başkan Yılmaz, öğretmenlerle yemekte bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Yılmaz, öğretmenlerle yemekte bir araya geldi

24.11.2021 15:24
Başkan Yılmaz, öğretmenlerle yemekte bir araya geldi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenleri birlik ve beraberlik yemeğinde buluşturdu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenleri birlik ve beraberlik yemeğinde buluşturdu. Başkan Yılmaz, ilçedeki en genç ve en yaşlı öğretmenle birlikte pasta kesti.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, öğretmenlerle yemekte buluştu. Yılmaz'a, programda öğretmen eşi Meltem Yılmaz da eşlik etti. Sıra gecesiyle renklenen yemekte eğitimciler, canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Başkan Yılmaz da öğretmenlerle birlikte halay çekti, kutlamalara ortak oldu ve tüm eğitim camiasının Öğretmenler Gününü kutladı. Programa, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca belediye meclis üyeleri, idareciler, görevdeki öğretmenler ile emekli öğretmenler katıldı.

"Öğretmenler, geleceğimizin mimarları"

Başkan Yılmaz, yaptığı konuşmada, programa katılan tüm öğretmenlere teşekkür ederek, "Büyük önderimiz ve başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister" hedefini her koşulda umutla ve inançla sürdüreceğinize, iyiye ve güzele dair ne varsa ilçemiz ve çocuklarımız için birlikte başaracağımıza olan inancımız tam" dedi.

Öğretmen çocuğu, öğretmen eşi ve iki çocuğunu öğretmenlere emanet etmiş bir baba olarak tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladığını vurgulayan Yılmaz, "Hep beraber başrolde sizler olmak üzere yeni nesilleri geleceğe hazırlıyoruz. Bizler, bir, beraber, huzurlu ve mutlu oldukça, gelecek nesillerimiz de huzurlu, mutlu ve başarılı olacaktır. Onlar, milletimizi, devletimizi, toplumumuzu daha güzel, daha parlak geleceğe hep beraber taşıyacaktır. Başta cumhuriyetimizin kurucusu, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitleri ve bilhassa bayrağımızın dalgalandığı her yerde şanla, şerefle görev yapmaktayken şehit olan öğretmenleri rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

"Tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim"

İl Milli Eğitim Müdürü Koca da Başkan Yılmaz'a kendilerini böyle bir programda ağırladığı için teşekkür ederek, "Bugün fedakarca çalışan ve etrafına ışık saçan kahramanların günü. Şehit olan, vefat eden öğretmenlerimizi saygı, minnetle anıyorum. Bu şehirde görev yapan öğretmen arkadaşlarıma göstermiş oldukları çabadan ve samimiyetten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Öğretmenler Gününüz kutlu olsun"

Kaymakam Çenet ise tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayarak, "Ülkemizin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimizin; yarınlarımızı, geleceğimizi inşa ederken ne kadar fedakarca çalıştıklarını görüyoruz. Bu görevi ifa ederken şehit olan Aybüke öğretmenimizi, Necmettin öğretmenimizi unutmadık. Başta başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Öğretmenler Gününde duygulandıran kutlama

Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, programa katılan en yaşlı öğretmen 85 yaşındaki Ahmet Özel ve en genç öğretmen 26 yaşındaki Ayşe Gölen ile birlikte pasta kesti. Protokol üyeleri ile öğretmenlerin de eşlik ettiği pasta kesimi sırasında Ahmet Özel, günün anlam ve önemini belirten bir şiir okuyarak, herkesi duygulandırdı. Başkan Yılmaz'a eğitime ve spora sunduğu desteklerinden dolayı teşekkür eden Özel; "Matematik öğretmeniyim. Masa tenisinde kategorimde dünya şampiyonu oldum. Almanya'da gerçekleştirilen dünya şampiyonasında 'Dünyanın en sempatik, en centilmen' ödülünü aldım. Bu programda bulunmaktan büyük mutluluk duydum ve çok duygulandım" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Yılmaz, öğretmenlerle yemekte bir araya geldi
Başkan Yılmaz, öğretmenlerle yemekte bir araya geldi
Başkan Yılmaz, öğretmenlerle yemekte bir araya geldi
Başkan Yılmaz, öğretmenlerle yemekte bir araya geldi
Başkan Yılmaz, öğretmenlerle yemekte bir araya geldi
Başkan Yılmaz, öğretmenlerle yemekte bir araya geldi

Mustafa Kemal Atatürk, Atsız Afşın Yılmaz, Öğretmen, Toroslar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz, öğretmenlerle yemekte bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de 16:32 Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! 16:31 İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! Meteoroloji tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı için 1 Aralık çarşamba gününü işaret etti 16:21 Meteoroloji tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı için 1 Aralık çarşamba gününü işaret etti
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı 15:22 Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı 14:52 İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası 14:12 Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum 12:53 Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi 11:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi

Son Dakika Haberleri
15:26 Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi
15:21 Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:09 Tarihin en acımasız seri katili! Kurbanlarını öldürüp kıyma yaptı, domuz etiyle karıştırıp sattı!
14:53 Genç yaşta girdiği hapisten yaşlanıp çıktı! 42 yıl haksız yere yatmış
14:52 İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı
14:49 Selahattin Demirtaş: Bugün değilse ne zaman?
14:45 Starbucks'ta Hepatit A'lı personel panik yarattı, kahve içen binlerce kişi tehlikede
14:36 Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok
14:20 Beyzbol sopalı maganda kadın kuryeye saldırdı
14:12 Fransız Societe Generale'nin Türkiye senaryosu korkuttu: TL'deki değer kaybı hiperenflasyon dönemine yol açabilir
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
on Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü on Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor         
15:16
Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok         
14:37
Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi         
14:10
Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı         
12:34
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek         
11:32
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 16:36:10. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Yılmaz, öğretmenlerle yemekte bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement