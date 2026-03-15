Başkan Yılmaz TÜGVA\'lı gençlerle sahurda buluştu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 15:20  Güncelleme: 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziantep İl Yönetimi ve üyeleriyle sahur programında bir araya geldi. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunun paylaşıldığı programda gençlerle samimi bir atmosferde buluşan Yılmaz, gençlerin fikir ve taleplerini dinleyerek istişarelerde bulundu.

Gaziantep'te bulunan Göl Kafe Restoran'da gerçekleşen programa, TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler ile TÜGVA Gaziantep İl Temsilcisi Veysel Karakuş ve çok sayıda TÜGVA üyesi katıldı.

"Gençlerin fikirleri geleceğimize yön veriyor"

Sahur programı boyunca Milletvekili Gül ile masaları tek tek dolaşan Yılmaz, gençlerle sohbet ederek onların düşünce ve taleplerini dinledi. Gençlerin beklentilerini doğrudan kendilerinden duymanın önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, gençlerin fikirlerinin belediyenin çalışmalarına yön verdiğini belirtti. Sahur programında konuşan Başkan Yılmaz, Ramazan ayının kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini belirterek, gençlerle bir araya gelmenin kendileri için her zaman ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Yılmaz, gençlerin enerjisi, heyecanı ve fikirlerinin şehirlerin geleceğini şekillendirdiğini vurgulayarak, gençlere yönelik projeleri hayata geçirirken onların görüşlerini önemsediklerini söyledi.

"Gençlere yönelik projelerin devamı gelecek"

Gençlerle sık sık bir araya gelmeye gayret ettiklerini dile getiren Yılmaz, Şehitkamil'de gençlere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Eğitimden spora, kültürden sosyal faaliyetlere kadar birçok alanda gençlerin gelişimine katkı sağlayacak projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Yılmaz, gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri ve potansiyellerini ortaya koyabilecekleri ortamlar oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Gençlerden Başkan Yılmaz'a teşekkür

Programa katılan gençler de Başkan Yılmaz'a yakın ilgisinden dolayı teşekkür ederek, gençlere yönelik yapılan çalışmaların kendileri için büyük önem taşıdığını ifade ederek, desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verilirken, gençlerin aktif rol aldığı güçlü bir toplumun geleceğe daha umutla bakacağı vurgulandı. Sahur programı, edilen duaların ardından çekilen hatıra fotoğrafları ve sohbetlerle sona erdi.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül de ev sahipliğinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Etkinlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 15:22:37. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.