Yıldırım makamdan değil sahadan yönetiliyor

30.01.2026 16:03  Güncelleme: 16:09
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ziyaretleri yaparak vatandaşların taleplerini dinliyor ve projelerini ortak akılla şekillendiriyor. Yıldırım'ın sorunlarını çözmek için sık sık hemşehrileriyle bir araya geldiğini belirten Yılmaz, hizmet üretiminde ortak aklın önemine vurgu yaptı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; "Hiçbir proje ve çalışma için 'biz yaptık oldu' demiyoruz. Ortak aklı devreye sokarak hizmet üretiyoruz. Bunun için de sık sık hemşehrilerimizle bir araya geliyor; talep, öneri ve ihtiyaçlarını soruyoruz."

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaş buluşmalarına devam ediyor. Sık sık mahalle ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek Yıldırımlılarla bir araya gelen Başkan Oktay Yılmaz, bu defa da Yıldırım AK Parti İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği; 'Zümrütevler- Akçağlayan- Zeyniler- Piremir Mahalleleri Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya'nın da katıldığı buluşmada, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Oktay Yılmaz, aynı zamanda çalışma ve projeleri hakkında da bilgi verdi.

İhtiyaçlar yerinde tespit ediliyor

Mahalle ziyaretlerinin ve vatandaş buluşmalarının kendileri için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz; "Göreve geldiğimiz günden bu yana Yıldırım'ın sorunlarını çözmek ve daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hizmet üretirken, proje geliştirirken, yatırım yaparken hemşehrilerimizin talep, ihtiyaç ve beklentilerine göre bir yol haritası oluşturuyoruz. Bunun için sık sık ekip arkadaşlarımızla birlikte mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyor ve vatandaşlarımızla, esnafımızla buluşuyoruz. Talepleri dinleyip, ihtiyaçları yerinde görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ortak akıl vurgusu

Vatandaş buluşmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz; "Yıldırım'ı makamdan değil, sahadan yönetiyoruz. Hiçbir proje ve çalışma için 'biz yaptık oldu' demiyoruz. Ortak aklı devreye sokarak hizmet üretiyoruz. Bunun için de sık sık hemşehrilerimizle bir araya geliyor; talep, öneri ve ihtiyaçlarını soruyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen bildirimler ışığında da hizmet ve projelerimizi şekillendiriyoruz. Bundan sonra da mahallelerimizi ziyaret ederek, hemşehrilerimizle buluşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım örnek oluyor

Yıldırım'da son yıllarda yaşanan değişime dikkat çeken AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ise; "Bugün Yıldırım; sporda, kültürde, eğitimde, sanatta, çevre bilincinde, kentsel dönüşümde marka haline gelmiştir. Yıldırım Belediyesi'nin ortaya koyduğu çalışma ve projeler Türkiye'ye örnek olmaktadır. Tüm bu çalışmaların arkasında ise birlik, beraberlik, dayanışma ve ortak akıl vardır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Yıldırım için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Yıldırımlılar her şeyin en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Yerel, Son Dakika

